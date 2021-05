Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przedstawiło, jakie urządzenia będą objęte opłatą reprograficzną. Są dwa pozytywne zaskoczenia.

„Podatek od smartfonów”? Jednak nie – opłata reprograficzna ich nie obejmie

Do tej pory ta nowa opłata znana była pod potocznym określeniem: „podatek od smartfonów”. Okazuje się jednak, że lista urządzeń objętych opłatą reprograficzną jest wolna od telefonów. Wygląda na to, że Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ugięło się jednak i przyjęło argumenty osób twierdzących, że kopiowanie treści objętych prawem autorskim nie jest przecież jedną z podstawowych funkcji smartfonów.

Nie jest to – co ciekawe – jedyne pozytywne zaskoczenie. Wygląda bowiem na to, że ministerstwo zmieniło zdanie i obniżyło maksymalną wysokość opłaty reprograficznej. Nie wyniesie 6, a jedynie 4%. Podwyżki cen sprzętu powinny być więc nieco niższe.

Przygotuj się na podwyżki cen sprzętu elektronicznego

Wróćmy jednak do samych urządzeń. Choć na ich liście nie odnajdziemy smartfonów, są na niej na przykład komputery PC, tablety, nagrywarki DVD czy odtwarzacze audio. Ze względu na objęcie ich opłatą reprograficzną musimy liczyć się ze wzrostem ich cen.

Przykładowo za laptopa, który aktualnie kosztuje 3000 złotych, możemy wkrótce zapłacić o ponad 100 złotych więcej, ceny czytników e-booków zaś wzrosną najpewniej o kilkadziesiąt złotych.

Lista urządzeń objętych opłatą reprograficzną w wysokości 4%:

Zestaw urządzeń audio lub audio/wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych

Radio z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych

Odtwarzacz audio, wideo lub audio/wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych

Inne urządzenia audio lub audio/wideo funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych

Komputer stacjonarny

Komputer przenośny (laptop, tablet itp.)

Nagrywarka CD, DVD lub Blu-ray

Telewizor z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych

Dekoder telewizji cyfrowej z funkcja nagrywania

Komputerowy nośnik pamięci masowej (HDD, SSD itp.)

Przenośny elektroniczny nośnik pamięci (pendrive, karta pamięci itp.)

Zapisywalna płyta optyczna (CD, DVD lub Blu-ray)

Zapisywalny cyfrowy nośnik pamięci wideo (kaseta, taśma itp.)

Maszyny skanujące albo kopiujące (w tempie od 0 do 99 stron na minutę)

Lista urządzeń objętych opłatą reprograficzną w wysokości 2%:

Maszyny skanujące albo kopiujące (w tempie od 100 stron na minutę)

Czytniki e-booków

Cyfrowe aparaty fotograficzne z niewymienialnymi obiektywami

Lista urządzeń objętych opłatą reprograficzną w wysokości 1%:

Papier kserograficzny

Co to jest opłata reprograficzna?

Opłata reprograficzna ma w założeniu chronić interesy artystów tworzących treści objęte prawem autorskim – przede wszystkim muzyków i filmowców. Dlatego też pieniądze trafią do Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi oraz Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych.

Jako taka opłata obowiązuje w Polsce od 20 lat, ale nie obejmuje większości współczesnych urządzeń do cyfrowego kopiowania treści. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu chce by to się wreszcie zmieniło. Niewykluczone, że stanie się to jeszcze przed końcem tego roku.

Źródło: TOK FM, Money