Większa swoboda, a zarazem większa kontrola nad posiadanymi bitcoinami to właśnie to, co obiecuje Revolut w zapowiedzi swojej najnowszej funkcji.

Revolut pozwoli wypłacać bitcoiny

Revolut zamierza odegrać istotniejszą rolę na rynku kryptowalut. Już teraz pozwala na zakup bitcoinów, ale problem w tym, że nie pozwala wycofać ich na jakiś zewnętrzny portfel. Wkrótce ma się to zmienić i w usłudze pojawi się opcja wypłacenia kupionych „monetek”. Oznacza to tyle, że każdy będzie mógł sam zdecydować, co zrobić ze swoimi wirtualnymi pieniędzmi:

zatrzymać je w Revolut,

przesłać do zewnętrznego, prywatnego portfela („gorącego” lub zimnego”)

albo przelać je na jedną z giełd.

„Słuchamy klientów uważnie, a wypłaty kryptowalut były jedną ze szczególnie oczekiwanych funkcji – skomentował dyrektor generalny Revolut, Nik Storoński. – To początek listy nowych funkcji krypto, które planujemy uruchomić, by stać się wiodącym usługodawcą na rynku”.

Bitcoiny z Revolut na zewnętrzne konto. Dla kogo ta opcja?

Początkowo funkcja wypłaty bitcoinów będzie zarezerwowana dla klientów planu Metal. W fazie beta możliwe będzie dodanie trzech zewnętrznych adresów i przelanie na nie maksymalnie 500 funtów dziennie lub 1000 funtów miesięcznie. Każda taka transakcja będzie musiała być uwierzytelniona dwuetapowo – dla bezpieczeństwa.

Nie wiemy jeszcze, kiedy nowa funkcja trafi do Polski, ale raczej nie będziemy długo czekać. Stanowimy jedną z najliczniejszych społeczności w Revolut – aż milion spośród jego 15 milionów użytkowników to właśnie klienci z naszego kraju. Na razie jednak bitcoiny wypłacać mogą tylko Brytyjczycy.

Polacy kochają bitcoiny, a bitcoiny rosną

To dobra wiadomość dla nas, Polaków. Tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku liczba użytkowników z naszego kraju, którzy zdecydowali się na zakup bitcoinów w aplikacji Revolut wzrosła o 140 procent, a wartość tychże zakupów – o 284 procent. Na pewno docenimy większą swobodę w zarządzaniu tak pozyskanymi pieniędzmi.

Warto przy okazji zaznaczyć, że Revolut umożliwia kupowanie (i sprzedawanie) nie tylko bitcoinów, ale też 20 innych kryptowalut. Wśród nich znajdują się między innymi ethereum, litecoin, ripple, bancor czy cardano.

Oczywiście to bitcoiny cieszą się największym zainteresowaniem. Raz, że jest to najbardziej rozpoznawalna kryptowaluta na świecie. Dwa – nie bez znaczenia są ostatnie wzrosty jej wartości: 1 stycznia 1 BTC był warty 29 tysięcy dolarów, dziś – około 57 milionów.

Źródło: Revolut, CoinMarketCap, informacja własna