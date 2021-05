Płacisz za Internet, którego prędkość pozwala ściągać kilkaset megabajtów danych w parę sekund, a w rzeczywistości pobranie małego pliku zajmuje całe wieki? Sprawdź, czy można złożyć reklamację, jeśli wyniki speedtestów są niezadowalające.

Słaba prędkość Internetu? Co z tym zrobić?

W jednym z naszych poradników radziliśmy, jak wybrać Internet stacjonarny do domu. Wskazaliśmy w nim, na co zwracać uwagę przed podpisaniem umowy. Jedną z tych rzeczy była prędkość, do której często można mieć wiele zastrzeżeń.

Jeśli podczas wykonywania speedtestu wyniki szybkości znacząco odbiegają od tych, które zapewnia Ci dostawca Internetu można zacząć mieć wątpliwości, czy aby na pewno wina leży po stronie użytkownika.

Czy istnieje narzędzie, którym można wykonać certyfikowany pomiar prędkości połączenia i czy na podstawie słabego wyniku speedtestu można złożyć reklamację u operatora?

Najpierw przeczytaj dokładnie umowę

Niestety bardzo często przeczytanie umowy podczas jej podpisania ograniczamy do rzucenia okiem na pogrubioną treść. Zwykle sprawdzamy, ile będziemy płacić za Internet, do kiedy obowiązuje umowa i czy zgadzają się dane personalne kupującego.

Oczywiste jest, że to błąd, ale przecież ufamy dostawcy, że nie zostaniemy oszukani ani naciągnięci na ukryte koszty.

Obowiązkiem (w świetle przepisów UE) operatorów jest określenie minimalnych oraz maksymalnych prędkości transmisji danych. Jeśli zatem wyniki pomiarów prędkości Internetu, które uzyskujesz są poniżej minimalnych gwarantowanych przez dostawcę - masz pełne prawo zgłosić reklamację.

Upewnij się, czy niska prędkość Internetu to nie Twoja wina Nie zawsze jest tak, że słaba jakość połączenia z Internetem jest winą operatora. Może się też zdarzyć, że problem jest po stronie abonenta. Jakie to mogą być sytuacje? Wykonujesz pomiar na urządzeniu, którego zasięg nie pozwala na osiągnięcie wysokiej szybkości. Im dalej (i im więcej przeszkód jest w okolicy) od routera znajduje się urządzenie wykonujące speedtest - tym jakość połączenia będzie mniejsza .

Przeczytaj, jak poprawić zasięg Wi-Fi w trzech krokach.

. Przeczytaj, jak poprawić zasięg Wi-Fi w trzech krokach. Router nieodpowiednio dobrany do potrzeb jest kolejnym problemem, z którego może wynikać niska jakość połączenia z siecią.

Pasmo częstotliwości, w której pracuje router ma ograniczoną pojemność, w związku z czym ilość podłączonych urządzeń może negatywnie wpływać na szybkość przesyłu danych. Sprawdź polecane routery do użytku domowego. Zanim zdecydujesz się na zgłoszenie reklamacji upewnij się, czy problem z niską prędkością możesz naprawić samodzielnie.

Reklamacja Internetu przez za niską prędkość

Jeśli każda możliwa przeszkoda w osiągnięciu minimalnej prędkości została zweryfikowana i wina na pewno leży po stronie operatora - można przejść do procesu składania reklamacji.

Przez długi czas nie istniało narzędzie, które można było określić jako wiarygodne i dające podstawę do uznania reklamacji.

Na szczęście dla klientów od kilku lat funkcjonuje aplikacja PRO Speed Test, która została certyfikowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Od podobnych narzędzi dostępnych w sieci różni się przede wszystkim kompleksowym badaniem środowiska, w którym przeprowadzany jest pomiar.

Oznacza to, że PRO Speed Test bierze pod uwagę parametry takie jak obciążenie procesora, aktywne połączenie VPN oraz wykorzystanie sieci domowej w momencie badania. Test dotyczy tylko Internetu stacjonarnego.

PRO Speed Test - badanie środowiska przed pomiarem prędkości Internetu

Wykonanie pomiaru certyfikowanego wymaga zarejestrowania konta w systemie. Jest to całkowicie bezpłatne i nie wymaga podawania poufnych danych.

Certyfikowany pomiar prędkości Internetu

Po założeniu konta możliwe jest przeprowadzenie certyfikowanego pomiaru szybkości połączenia. Badanie jest nieco bardziej skomplikowane w stosunku do tych, które znamy z Internetu.

Certyfikowany pomiar składa się z minimum 6 pomiarów wykonanych w ciągu jednej doby, pomiędzy którymi musi występować przynajmniej 30-minutowy odstęp. Identyczną procedurę należy powtórzyć w innym dniu, nie później niż 6 dni po zakończeniu pierwszych pomiarów.

PRO Speed Test - certyfikowany pomiar prędkości Internetu

Należy zatem przygotować się na 2 dni wykonywania speedtestów. Po zakończeniu badania możliwe będzie wygenerowanie raportu, który będzie wystarczającym dokumentem potwierdzającym niezgodność z przedmiotem umowy zawartej z dostawcą Internetu.

Jak złożyć reklamację usługi telekomunikacyjnej (Internetu)

Złożenie reklamacji nie jest procesem, który wymaga przeznaczenia mu nadzwyczajnej uwagi. Postawa klientów, którzy twierdzą, że “a bo to z tymi reklamacjami to trzeba dużo załatwiać. Poczekam, aż skończy się umowa” nie jest zatem najrozsądniejsza.

Najszybszym sposobem na złożenie reklamacji jest jej zgłoszenie podczas rozmowy telefonicznej z operatorem albo w stacjonarnym punkcie obsługi klienta.

Możliwe jest również przesłanie pocztą dokumentu w formie pisemnej lub reklamowanie usługi w formie elektronicznej - za pośrednictwem poczty email, czy też w odpowiednim formularzu kontaktowym na stronie dostawcy.

Pilnuj terminów!

W gestii klienta powinno być monitorowanie terminów podczas składania reklamacji Internetu.

Osobiste jej złożenie powinno zostać potwierdzone przez pracownika natychmiast w dniu wizyty.

W przypadku przesłania reklamacji w formie listu, maila lub podczas rozmowy telefonicznej odpowiedź w kwestii przyjęcia reklamacji powinna nastąpić nie później, niż po 14 dniach.

Zapisujmy wszelkie daty związane z reklamowaniem usługi i w miarę możliwości dane pracowników, z którymi mieliśmy kontakt.

Dostawca Internetu, którego usługi podlegały reklamacji jest zobowiązany odpowiedzieć w ciągu 30 dni od daty jej złożenia i poinformować, czy została rozpatrzona. Brak odpowiedzi po tym czasie traktuje się jako pozytywne przyjęcie reklamacji.

Czy warto składać reklamację?

Oczywiście, że warto. Podpisując umowę z operatorem godzimy się na konkretne warunki. Jeśli ze swojej strony spełniamy wszelkie wymagania, do których się zobowiązaliśmy - oczekujmy tego samego od dostawcy Internetu.

Jeżeli problemy z połączeniem nie są jednorazowymi awariami, a ciągną się przez długi okres - powinniśmy reagować. Warto systematycznie kontrolować prędkość wykonując raz na jakiś czas speedtest. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście - zajrzyjcie do umów i sprawdźcie, jaką minimalną prędkość oferuje Wasz operator sieci.

Źródło: pro.speedtest.pl, inf. własna

