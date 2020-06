Nasz konkurs OPPO wkracza w finałową fazę. Wybrana została szczęśliwa propozycja recenzji Reno3. Teraz pozostaje nam czekać na jej realizację.

Zwyciężczynią naszego konkursu, w którym nagrodą jest smartfon OPPO Reno3 i przyjemność jego przetestowania wedle własnych wytycznych została użytkowniczka o nicku lucyna_nowowiejska.

Gratulujemy! Niedługo skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania dalszych instrukcji i nagrody.

Wybrany pomysł zakłada, że #oppozytywnie będzie pozytywnie zakręconą recenzją. Będzie to film, który pokaże kilka dni z życia telefonu Reno3 w rękach zwyciężczyni. Historia z życia wzięta, a te są najlepsze, pokaże do czego Reno3 przydać się na co dzień. Szczególnie teraz w dość trudnych dla każdego z nas czasach. Będzie to doskonałe uzupełnienie naszej recenzji OPPO Reno3.