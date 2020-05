Nie będziemy owijać w bawełnę, by stać się posiadaczem smartfona OPPO trzeba będzie się wykazać, ale satysfakcja gwarantowana. Zwycięzca napisze bowiem swoją recenzję Reno3.

Na końcu testu OPPO Reno3 zapowiedziałem konkurs, w którym nagrodą będzie tenże smartfon. Macie na niego ochotę? Na pewno, a więc do rzeczy. Z tekstu dowiecie się kolejno:

#oppozytywnie - wyzwanie z OPPO Reno3

Oppo promuje smartfon Reno3 pod hasłem „wyraźnie ujmujący”. Chodzi tu nie tylko o niezłe zdjęcia, ale fakt wykorzystania smartfona, by wyrażać swoje uczucia, emocje, opowiadać o tym co nas spotyka każdego dnia i jak niepowtarzalne są to przeżycia.

Jak się przekonaliście na podstawie recenzji, OPPO Reno3 choć nie flagowiec, jest telefonem, który warto mieć pod ręką, i który nie zawiedzie w potrzebie. Ma dobre aparaty cyfrowe, a świetny wyświetlacz wręcz zachęca do fotografowania i filmowania.

Jeśli chcielibyście rozszerzyć nasze wnioski o wasze własne przemyślenia opakowane w atrakcyjny sposób to teraz jest na to dobry moment.

Przewodni temat konkursu to - stworzenie wizji kreatywnej recenzji OPPO Reno3, która nie sprowadza znaczenia tego smartfona do specyfikacji technicznej. Pozwala od niej się uwolnić i skupić na optymistycznym podejściu do rzeczywistości. Nasz własny hasztag związany z konkursem to #oppozytywnie.

Szczegóły techniczne konkursu - bez tego ani rusz

Konkurs skierowany jest do naszych czytelników, którzy zarejestrowali się na portalu. Propozycje recenzji, które chcielibyście zrealizować z pomocą OPPO Reno3 możecie składać przez dwa tygodnie począwszy od 8 maja. Formularz i dokładny regulamin, który należy zaakceptować, znajdują się na stronie konkursowej. Pamiętajcie, że nalezy przygotować:

opis tego co zawierałaby wasza recenzja OPPO Reno3,

skrótowy plan realizacji, który zakłada wykonanie przez was recenzji na przełomie maja i czerwca 2020.

Konkurs realizujemy we współpracy z OPPO, które jest fundatorem nagrody. Ze względu na panującą sytuację przypominamy, abyście planując recenzję założyli poszanowanie dla obowiązujących przepisów dotyczących poruszania się i kontaktu z innymi ludźmi.

Wybór zwycięzcy, przyznanie nagrody i co dalej

Powyższe informacje ułatwią wybranie najciekawszej propozycji spośród nadesłanych. Jej autor otrzyma pod koniec maja 2020 smartfon OPPO Reno3 do testów. Już wtedy będzie mógł się cieszyć z wygranej, bo smartfon stanie się też jego własnością. Zanim jednak wygrany osiądzie na laurach, czeka go realizacja recenzenckich planów. Będzie na to tydzień czasu od momentu otrzymania smartfona.

Gotowy materiał opublikujemy na stronach benchmark.pl. Wykorzysta go także Oppo do promocji produktu jak i zwycięzcy konkursu w mediach społecznościowych.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie

Korzyści z udziału w konkursie mogą być wielorakie, dlatego gorąco zachęcamy do udziału. Nawet jeśli nie trafi do was Reno3, to planując recenzję być może odkryjecie w sobie żyłkę testera, a może dostrzeżecie zastosowania Reno3, o których wcześniej nawet nie myśleliście, choć wiecie co potrafi. Konkurs daje wam szansę na:

stworzenie takiej recenzji o jakiej zawsze marzyliście, a której dotychczas nie mogliście znaleźć na portalach IT,

zwrócenie uwagi na te zalety Reno3, które nie dla każdego będą oczywiste,

spojrzenie się na produkt Oppo okiem konsumenta i podzielenie się tą opinią z szeroką rzeszą internautów.

Kilka porad i pomysłów na dobry początek

Jak zwykle najtrudniej jest rozpocząć planowanie recenzji. Dlatego nie skupiajcie się od razu na tytule, bo to przyjdzie samo, gdy już nakreślicie plan. Proponujemy, byście zwrócili szczególną uwagę na nocny tryb Ultraciemny, efekt bokeh w wideo i funkcję szybkiego ładowania. Z tych zadań Reno3 dobrze się wywiązuje, a to ułatwi ewentualną realizację planów. Pomocny, choć nie obowiązkowy, będzie też statyw lub inna stabilizacja.

Oto kilka punktów wyjścia, które pomogą wam opracować projekt recenzji:

smartfon jest waszym towarzyszem, można go opisać przez pryzmat codziennych przeżyć,

w domu też może być bardzo ciekawie, nie trzeba zaraz jechać do Londynu, czasu na przygotowanie planu filmowo-zdjęciowego jest w bród, czasem wystarczy wyjrzeć przez okno,

być może macie hobby, którym lubicie się chwalić, smartfon doskonale to ułatwi,

wyobraźcie sobie codzienne życie bez smartfona i w czym stał się on wam pomocny, na przykład pozwolił zaoszczędzić trochę przestrzeni przejmując rolę wielu sprzętów,

skupiamy się na ukazaniu piękna, a nie technicznej doskonałości, ważna jest wasza percepcja świata, wasza osobowość, którą pomaga wyrazić smartfon.

W międzyczasie na benchmark.pl pojawią się też teksty, które pomogą wam jeszcze bliżej zapoznać się ze smartfonem OPPO Reno3, a także podsuną wam pomysły na recenzję.

Weź udział w konkursie

Źródło: OPPO, inf, własna

