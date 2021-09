W sieci pojawiło się nagranie ujawniające nowy design Optimusa Prime'a. Jesteście ciekawi? Jak zapowiada się przyszła produkcja i co czeka fanów? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.

Nowe wideo z planu filmu Transformers 7: Rise of the Beasts

Paramount ujawnił, że film będzie zawierał nowy, inspirowany G1 projekt Optimusa. W sieci właśnie pojawiło się wideo z planu filmu Transformers: Rise of the Beasts, gdzie widać nowy design Optimusa Prime'a. Lider Autobotów wygląda imponująco. Wideo, początkowo było zamieszczone na TikToku, a teraz pojawiło się na Twitterze. Widzimy scenę, w której Optimus zmierza w dół nowojorskiej ulicy. Kolorystyka oraz wygląd kabiny, to wierne odtworzenie oryginalnej wersji Optimusa Prime z kreskówki G1. Premiera 24 czerwca 2022.

Czy projekt zadowoli fanów?

Niezbyt wierne projekty robotów w filmach Transformers były bardzo często krytykowane przez fanów. Oryginalne zabawki Transformers, inspirowane postaciami z kreskówek, były ikonami. Bumblebee zebrał wysokie pochwały za wierność starszym projektom i właśnie dlatego Transformers: Rise of the Beasts kieruje się tym trendem. Jeśli Optimus Prime upodobni się do swojej postaci z Bumblebee, to będzie to na pewno satysfakcjonujące dla fanów. Ostatnia jego odsłona nie cieszyła się wielkim uznaniem, dlatego czekamy na nową produkcję z niecierpliwością.

Jak Wam się podoba Optimus Prime? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Twitter, Screenrant