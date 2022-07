Na specjalną ofertę mogą liczyć zarówno dotychczasowi użytkownicy Orange Flex, jak i nowi klienci, którzy aktywują numer w aplikacji. Jakie niespodzianki na nich czekają?

Wakacyjne rebusy

W aplikacji w każdy piątek, przez całe lato, pojawi się wakacyjny rebus. Można go znaleźć w zakładce „Odkryj". Po zgadnięciu hasła i wpisaniu go w pole „Kody promocyjne" użytkownik otrzyma nagrodę. Co tydzień będzie pojawiać się nowa niespodzianka.

Pierwszy rebus pojawi się już dziś, ok. godziny 17:00.





Oferta dla nowych klientów

Od 5 lipca, decydując się na przeniesienie numeru od innego operatora do Orange Flex, można skorzystać z promocyjnej oferty i przez 3 miesiące płacić tylko 1 zł miesięcznie. Wystarczy tylko podczas aktywacji usługi wpisać kod SIEMAFLEX, przed wyborem metody płatności.

Promocja dotyczy dowolnego planu komórkowego, także tych najwyższych, z pakietem 150 GB i dostępem do sieci 5G.

Jeszcze więcej niespodzianek

Orange Flex ma również w zanadrzu niespodziankę dla wielbicieli dalekich wojaży. Użytkownicy w Klubie Flex otrzymają indywidualne kody na pakiety danych w roamingu poza UE w promocyjnych cenach. Oferta obejmuje takie kraje, jak np. Turcję, Gruzję, Izrael oraz Chiny.

Źródło: biuroprasowe.orange.pl