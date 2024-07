Wyłącz lagi. Orange Światłowód Pro 2.0 to rozwiązanie problemów gracza

Lubisz gry wideo? Graj ze światłowodem, bo ze światłowodem prawa fizyki grają na twoją korzyść.

Płatna współpraca z Orange

Wyobraź sobie piłkarza, który - ze względu na niesprzyjające warunki - ma większe problemy z rozegraniem meczu niż inni zawodnicy. Najpierw musi odczekać kilkadziesiąt minut, zanim w ogóle będzie mógł wejść na boisko. Gdy już spóźniony dołączy do gry, zaczyna się nieoczekiwanie teleportować i przeskakiwać do losowych obszarów murawy. I za nic nie jest w stanie kopnąć piłki, bo ta pojawia się w zasięgu jego wzroku z opóźnieniem.

Brzmi jak koszmar, prawda? I to dla wszystkich stron. Oglądanie takiego piłkarza w akcji nie byłoby dla kibiców żadną przyjemnością, dla kolegów z drużyny byłby on bardziej kulą u nogi niż wsparciem, przeciwnicy nie czuliby żadnej satysfakcji z jego ogrania, a on sam zwyczajnie by się męczył zamiast czerpać radość z gry.

W prawdziwym świecie takie sytuacje to czysta abstrakcja, ale już w wirtualnym niestety nie. Dla graczy korzystających ze słabego łącza internetowego jest to codzienność. A nie musi.

Z usługą Orange Światłowód Pro 2.0 zapomnisz o lagach

Światłowód, w przeciwieństwie do tradycyjnych przewodów, do przesyłania informacji wykorzystuje nie prąd elektryczny, lecz - jak sama nazwa wskazuje - światło. A w calutkim wszechświecie nic nie jest w stanie poruszać się szybciej od światła.

Wykorzystanie wiązki fotonów pozwala nie tylko drastycznie zwiększyć prędkość przesyłania danych, ale i zmniejszyć opóźnienia oraz zniwelować zakłócenia. To wszystko ma ogromne znaczenie podczas grania. Dlaczego? Już tłumaczę.

Bez wysokiej prędkości pobierania ani rusz

Gracze doskonale wiedzą, że coraz więcej nowych gier wymaga pobrania już nie tyle kilkudziesięciu, co nawet kilkuset gigabajtów. A gdy znajdziesz w weekend kilka godzin na rozgrywkę, nie chcesz spędzić tego czasu na gapienie się w ekran postępu pobierania, prawda?

Dobra wiadomość - Orange Światłowód Pro 2.0 pozwala na osiągnięcie sumarycznej prędkości na poziomie 2 Gb/s. Dlaczego sumarycznej? Bo mowa o maksymalnie 1 Gb/s na urządzenie. I nie, nie jest to wada, lecz ogromna zaleta.

Tak skonstruowana usługa sprawia, że jeden z domowników może zrobić sobie serialowy maraton, a wielogodzinne streamowanie filmów 4K nie zaburzy działania internetu na innym urządzeniu. W takiej sytuacji gracz znajdujący się w drugim pokoju wciąż będzie miał do dyspozycji zawrotne 1 Gb/s, a taka prędkość w optymalnych warunkach pozwala pobrać grę o wielkości 100 GB w mniej niż 15 minut.

A to nawet nie jest rekord. Mieszkańcy wybranych obszarów Warszawy i Krakowa mogą już korzystać ze Światłowodu Orange z prędkością do - uwaga - 8 Gb/s!

Niskie opóźnienia i wysoka stabilność są dla gracza równie ważne jak prędkość pobierania

Wyobraź sobie samochód wyścigowy, który jest w stanie jechać z zawrotną prędkością, ale jego kierownica czasem reaguje z sekundowym opóźnieniem, a czasem wcale. Taki samochód może być najszybszy na świecie, ale nawet gdyby posadzić za jego kierownicą najlepszego kierowcę, miałby on poważne problemy z wygraniem jakiegokolwiek wyścigu. Zbyt duże opóźnienia i brak stabilności zwyczajnie utrudniałyby lub wręcz uniemożliwiały reagowanie na to, co się dzieje na drodze.

Z internetem jest podobnie, ale Orange Światłowód Pro 2.0 zdaje egzamin również na tym poli. Wiązka fotonów wewnątrz światłowodu szybciej reaguje na działania graczy i jest mniej podatna na zakłócenia elektromagnetyczne niż prąd płynący miedzianym przewodem. Gdy masz internet światłowodowy, prawa fizyki grają na twoją korzyść.

A gdyby tak nie pobierać, czyli z dużej chmury… duża gra

Ustaliliśmy już, że Orange Światłowód Pro 2.0 pozwala pobierać gry z zawrotną prędkością, ale czasem to nie wystarczy, bo wąskim gardłem może się okazać sam sprzęt do grania. Nawet konsole najnowszej generacji miewają tyle pamięci, że ta może się “zapchać” po pobraniu zaledwie kilku gier. A ciągłe odinstalowywanie i pobieranie poszczególnych tytułów może być uciążliwe.

Rozwiązaniem tego problemu jest chmura, która pozwala uruchomić grę na odległym serwerze, a następnie - klatka po klatce - przesyłać obraz na komputer, telewizor, tablet czy smartfon gracza. Cloud Gaming wymaga wysokiej prędkości, niskich opóźnień i nieskazitelnej stabilności połączenia, więc Orange Światłowód Pro 2.0 załatwia temat. A na tym nie koniec.

Gracze, którzy sięgną po ofertę Pro 2.0, mogą liczyć na 50 proc. zniżki przez 6 miesięcy na abonament Boosteroid. To ceniona usługa do grania w chmurze, która pozwala cieszyć się ulubionymi m.in. z platform Steam, Wargaming i Epic Games Store bez konieczności ich pobierania.

Psst. Każdy, kto wejdzie na stronę Orange i wypełni znajdujący się na niej formularz, może zgarnąć kod -50 proc. na 1 mies. subskrypcji Boosteroid.

Płatna współpraca z Orange