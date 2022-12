Studio FromSoftware postanowiło przynajmniej na chwilę zmienić klimaty, z jakimi ostatnio jest kojarzone. Czeka nas przygoda z nową odsłoną serii, o której od dawna było cicho.

Mechy powracają po kilku latach

Jakie macie pierwszą myśl na wspomnienie o studiu FromSoftware? Elden Ring? Bloodborne? A może Dark Souls? Żadna z tych odpowiedzi nie wydaje się zaskakująca. Zapewne mało kto wyskoczył natomiast z Armored Core, a kolejną propozycją tego cenionego japońskiego studia będzie nowa odsłona tej właśnie serii. To powrót po dłuższej, 10-letniej przerwie.

Nie sposób nie oczekiwać, że dostaniemy propozycję znacznie lepszą pod względem wizualnym. Na zmianę koncepcji i mechaniki rozgrywki się za to nie zanosi, Armored Core VI Fires of Rubicon ma być grą akcji z mechami w roli głównej. Czuwa nad nią sam Hidetaka Miyazaki, a to bez wątpienia dobry omen. Na gali The Game Awards 2022 przedstawiciele FromSoftware nie tylko odebrali statuetkę za najlepszą grę roku (za wspomniane Elden Ring), pochwalili się też zwiastunem Armored Core VI Fires of Rubicon.

Zwiastun zapowiadający Armored Core VI Fires of Rubicon

Platformy docelowe Armored Core VI Fires of Rubicon

Jeśli chodzi o datę premiery, na dokładny termin trzeba będzie poczekać. Póki co FromSoftware podało, iż z Armored Core VI Fires of Rubicon celuje w przyszły rok.

Na czym można będzie zagrać? Na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, a także PlayStation 4 i Xbox One.

