Studio DON'T NOD zaprezentowało pierwszy zwiastun swojej nowej gry. Sprawdźcie, o czym opowie Banishers: Ghosts of New Eden.

RPG akcji z duchami w tle

Jesteś w gronie graczy wyznających zasadę, że dobrych RPG nigdy dość? W takim razie powinniście odnotować także Banishers: Ghosts of New Eden, które ma się do tego gatunku zaliczać. Czy będzie dobre? To się dopiero okaże, ale szanse są. Dobrze wróży fakt, iż mowa o produkcji powstającej pod okiem doświadczonej i cenionej przez wielu graczy ekipy DON'T NOD. To ci, którzy mają w dorobku między innymi serię Life is Strange czy Vampyr.

Banishers: Ghosts of New Eden, będący jedną z niespodzianek gali The Game Awards 2022, przedstawiany jest jako RPG akcji skupiający się na łowcach duchów. Akcja ma rozgrywać się w 1695 roku.

Wygląda na to, że pojawi się dwójka grywalnych bohaterów (tworzący parę Antea i Red), którzy powinni cechować się nieco odmiennym stylem działania (innym wyposażeniem i umiejętnościami). Podobnie jak w innych grach DON'T NOD, bardzo istotne dla rozwoju fabuły mają być podejmowane wybory moralne.

Zobacz pierwszy zwiastun Banishers: Ghosts of New Eden

Do premiery Banishers: Ghosts of New Eden jeszcze daleko

Chociaż to pierwsza wzmianka o Banishers: Ghosts of New Eden, twórcy oraz wydawca zająknęli się o dacie premiery. Gra ma zadebiutować pod koniec 2023 roku, aczkolwiek przy tak odległym terminie nie można być pewnym, że nic się nie zmieni.

Zmian nie będzie raczej w kwestii platform docelowych. Nie ma tu zaskoczenia, Banishers: Ghosts of New Eden powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: DON'T NOD