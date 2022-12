The Game Awards 2022 jest już na nami. Sprawdźmy, które gry zdobyły najważniejsze nagrody i podsumujmy najgorętsze zapowiedzi.

Gala The Game Awards 2022 za nami – działo się!

The Game Awards 2022 przyniosło kilka dużych zapowiedzi i masę świetnych zwiastunów. Jak sugeruje to jednak sama nazwa, jest to przede wszystkim gala rozdania nagród dla najlepszych gier minionych dwunastu miesięcy. To odpowiednik Oscarów w branży elektronicznej rozrywki. Do kogo więc powędrowały statuetki?

Oto najlepsze gry minionego roku. Do kogo trafiły nagrody TGA 2022?

Za grę roku zostało uznane Elden Ring, co zupełnie nas nie dziwi, bo i nas tytuł ten zdołał szczerze zachwycić. Oprócz najważniejszej nagrody wygrał też w kategoriach: najlepsza reżyseria, najlepszy kierunek artystyczny i najlepsze RPG.

Największym zwycięzcą gali okazał się jednak God of War Ragnarok – zgarnął bowiem aż pięć statuetek (o jedną więcej niż Elden Ring): za narrację, muzykę, udźwiękowienie i dostępność, a także jako najlepsza gra przygodowa. Można tu jeszcze doliczyć szóstą nagrodę – dla (użyczającego Kratosowi głosu) aktora Christophera Judge’a za najlepszy występ.

Warto też wspomnieć o nagrodach dla innych, chwalonych przez nas w recenzjach tytułów: Gran Turismo 7 zostało uznane za najlepszą grę sportową lub wyścigową, As Dusk Falls – za znaczącą grę, a Stray – dwukrotnie za najlepszą grę niezależną.

Zwycięzcy The Game Awards 2022: gra roku: Elden Ring

najlepsza reżyseria: Elden Ring

najlepsza fabuła / narracja: God of War Ragnarok

najlepszy kierunek artystyczny: Elden Ring

najlepsza muzyka: God of War Ragnarok

najlepsze udźwiękowienie: God of War Ragnarok

gra z większym znaczeniem: As Dusk Falls

najlepsza gra akcji: Bayonetta 3

najlepsza przygodówka: God of War Ragnarok

najlepsze RPG: Elden Ring

najlepsza bijatyka: Multiversus

najlepsza strategia: Mario + Rabbids Sparks of Hope

najlepsza gra sportowa lub wyścigowa: Gran Turismo 7

najlepsza gra familijna: Kirby and the Forgotten Land

najlepsza gra niezależna: Stray

najlepszy debiut niezależny: Stray

najlepsza gra mobilna: Marvel Snap

najlepsza gra VR lub AR: Moss: Book II

najlepszy multiplayer: Splatoon 3

najlepsza gra e-sportowa: Valorant

najlepszy występ Cristopher Judge w God of War Ragnarok

najlepsza adaptacja: Arcane League of Legends

najlepiej rozwijana gra: Final Fantasy XIV

najlepsze wsparcie społeczności: Final Fantasy XIV

innowacyjność w dostępności: God of War Ragnarok

najbardziej wyczekiwana gra: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

W przerwach między wręczaniem kolejnych statuetek pokazywano materiały z gier. Nie zabrakło wielkich zapowiedzi. Oto krótkie podsumowanie…

Death Stranding 2, Diablo IV i inne gorące gry na The Game Awards 2022

Zapowiedź Death Stranding 2 mistrza Kojimy, ujawniona data premiery gry Diablo IV, wielka prezentacja Star Wars Jedi: Ocalały oraz pierwszy zwiastun klimatycznej strzelanki zatytułowanej Judas, za którą odpowiadają twórcy BioShocka. To były najważniejsze, ale w żadnym razie nie jedyne gorące newsy, jakie pojawiły się podczas gali The Game Awards 2022.

Dzięki temu wydarzeniu mogliśmy zobaczyć także pierwsze fragmenty rozgrywki z Warhammer 40,000: Space Marine 2, nieco bliżej przyjrzeć się polskiemu The Lords of the Fallen, zachwycić się zwiastunem Replaced, zerknąć na klimatyczny trailer Nightingale czy też rzucić okiem na to, jak wygląda Dune: Awakening w wersji pre-alpha.

Dwóch dużych newsów doczekali się pecetowcy – okazuje się, że już wkrótce na komputerach pojawią się gry Returnal i The Last of Us: Part I. Do tego zdradzono, kiedy można spodziewać się nadejścia dodatku do Horizon Forbidden West, a ekipa Square Enix wykorzystał świeżutki zwiastun, by podzielić się z nami datą premiery Final Fantasy XVI. Nie dokładny dzień, ale przybliżony termin debiutu Baldur’s Gate 3 podali z kolei Belgowie z Larian Studios.

Nie zabrakło też kilku ciekawych zapowiedzi, takich jak Armored Core VI studia FromSoftware, Banishers: Ghosts of New Eden autorstwa DONTNOD czy Crime Boss: Rockay City ze śmietanką kina gangsterskiego lat 90. w obsadzie. Pozostając w filmowych klimatach, wypada też wspomnieć o tym, że Idris Elba pojawi się w dodatku Widmo Wolności do Cyberpunk 2077.

Mniejsze gry też zasługują na wzmiankę

Łącznie podczas gali The Game Awards 2022 mogliśmy zobaczyć materiały z kilkudziesięciu różnych gier. Nie o wszystkich napisaliśmy osobne publikacje, ale na wzmiankę jednak zasługują. Szkoda, byś nie poznał na przykład przygodowej gry akcji Hellboy: Web of Wyrds studia Upstream Arcade…

…nastawionej na wieloosobową rozgrywkę gry akcji Transformers: Reactivate, za którą odpowiada ekipa Splash Damage (ta sama, która dała nam Wolfenstein: Enemy Territory czy Gears Tactics)…

…Immortals of Aveum, czyli opartą na silniku Unreal Engine 5 pierwszoosobową strzelankę magiczną, tworzoną przez studio Ascendant, w którego szeregach znajdują się weterani serii Call of Duty i Dead Space…

…czy też wreszcie sequela całkiem udanego erpega z 2019 roku. Mamy tu na myśli grę Remnant II, która podobnie jak jedynka powstaje w studiu Gunfire Games:

Całkiem obszernej prezentacji doczekał się także Blue Protocol – sieciowe RPG akcji, będące owocem współpracy Bandai Namco i Amazona. Dynamiczna walka, zaawansowany system rozwoju postaci i „epicka opowieść” mają być cechami charakterystycznymi tego tytułu.

Na zwiastunie z fragmentami rozgrywki pokazane zostało również Scars Above – intrygujący miks strzelanki z przygodówką, osadzony w realiach sci-fi i przedstawiający akcję z perspektywy trzeciej osoby. Oto ten materiał:

Co jeszcze? Ubisoft wraz z Netfliksem zaprezentował Valiant Hearts: Coming Home, czyli kontynuację świetnej gry sprzed lat. Niestety ta nowa część pojawi się wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Jeśli cię to nie zraża, oto zwiastun:

Na koniec wspomnijmy jeszcze, że Street Fighter 6 ma już datę premiery (2 czerwca 2023). Fanów bijatyk może także zainteresować najnowszy zwiastun innej gry z tej kategorii, mianowicie Tekken 8:

