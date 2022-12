Gra Warhammer 40,000: Space Marine 2 zapowiada się na jedną z najciekawszych i najlepiej wyglądających gier akcji, których premiera planowana jest na przyszły rok.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 na The Game Awards 2022

Mająca na karku już ponad 10 lat pierwsza część tej serii to jedna z najbardziej niedocenianych gier akcji ostatnich dwóch dekad. Być może jej kontynuacji uda się trafić do szerszego grona fanów. Faktem jest, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 na najnowszym materiale – prosto z The Game Awards 2022 – prezentuje się wprost wyśmienicie.

Ten nowy materiał to zwiastun, zawierający pierwsze fragmenty faktycznej rozgrywki. Wreszcie więc możemy nie tylko poczuć klimat tej produkcji, ale też przyjrzeć się temu, jak prezentuje się gameplay. A prezentuje się bardzo dobrze. Warhammer 40,000: Space Marine 2 zaproponuje nam widowiskowe i emocjonujące bitwy na naprawdę dużą skalę. Nie wierzysz, że może to tak dobrze wyglądać? No to patrz…

Zobacz gameplay trailer Warhammer 40,000: Space Marine 2

Zaznaczmy jeszcze, że o ile pierwsza część była dziełem studia Relic Entertainment, to już za „dwójkę” odpowiada ekipa Saber Interactive.

Dokładny termin premiery nie został jeszcze ujawniony, ale firma Focus Entertainment utrzymuje, że gra Warhammer 40,000: Space Marine 2 pojawi się na rynku w przyszłym roku. Potwierdzone platformy docelowe to pecety oraz konsole obecnej generacji, czyli Xbox Series X|S i PlayStation 5.

Źródło: Focus Entertainment