Kontrolery do gier

Do informacji na temat konsoli Xbox Series X coraz częściej dołączają wzmianki dotyczącego głównego gadżetu, jaki będzie jej towarzyszył. Pad do Xbox Series X okazuje się już teraz budzić pewne drobne kontrowersje.

Pad do Xbox Series X na baterie AA

Pad do Xbox Series X został szczegółowo omówiony już w zeszłym miesiącu. Microsoft nie poświęcił jednak większej uwagi na poruszenie sposobu zasilania kontrolera, a okazuje się, że stał się on tematem dyskusji w sieci.

W przypadku bezprzewodowych rozwiązań wybór nie jest duży. Pojawiły się jednak pytania, dlaczego producent zdecydował się ponownie na baterie AA, a nie zastąpił ich wbudowanym akumulatorem. Odpowiedział na nie Jason Ronald z teamu Xbox. Jak tłumaczy, projektanci zdecydowali się na to, ponieważ chcieli zadowolić wszystkich graczy. Jak wiadomo, nie jest to łatwe. Czy tym razem się uda?

Producent przewidział możliwość skorzystania z akumulatora

Uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie wspomnianych baterii i umożliwienie sięgnięcia po alternatywę w postaci akumulatora Play & Charge. Da się go zamontować w miejscu baterii. Problem w tym, że będzie do gadżet, za który zainteresowani dodatkowo zapłacą. I to zwolennikom akumulatora nie bardzo się podoba.

„To, co wynika z rozmów z graczami, to rodzaj polaryzacji, ponieważ istnieje silny obóz, który naprawdę chce baterii AA. Zapewnienie elastyczności jest więc sposobem na zadowolenie obu grup. Możesz użyć akumulatora i działać tak samo jak w Elite, ale to oddzielna droga.”

Które rozwiązanie Wy preferujecie? Więcej o nowym padzie i zmianach względem tego z obecnej generacji przeczytacie w oddzielnej publikacji.

Źródło: vg247

Warto zobaczyć również: