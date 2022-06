Prezentacja systemu iPadOS 16 nie należała do najciekawszych, ale okazało się, że to oprogramowanie jest bardziej rewolucyjne niż by się wydawało. Zaimplementowana została możliwość utworzenia pamięci wymiany, ale ta funkcja dostępna jest tylko dla wybranych modeli tabletów.

iPadOS 16 z funkcją wirtualnej pamięci RAM

Na stronie firmy Apple znaleźć można informację, że nowa wersja systemu operacyjnego pozwala aplikacjom na wykorzystanie pamięci masowej urządzenia jako pamięci RAM. Dzięki temu tablety marki Apple staną się o wiele bardziej wydajne i lepiej będą radzić sobie z bardziej obciążającymi zadaniami.

Ważne jest jednak to, że funkcja dostępna jest tylko dla urządzeń wyposażonych w układ M1, czyli najnowszych iPadów serii Pro oraz iPada Air 5. generacji z pamięcią masową o pojemności 256 GB lub większą.

Warto przypomnieć, że w iPady Pro z ekranem o przekątnej 12,9 cala to obecnie najbardziej wydajne tablety marki Apple. Wyposażone są one w 16 GB pamięci RAM, ale w iPadOS 15 aplikacje mają do dyspozycji tylko 12 GB. Reszta zarezerwowana jest na zaspokojenie potrzeb systemu. W przypadku iPadOS 16 ilość dostępnej pamięci zwiększy się o 4 GB. Oznacza to, że aplikacje będą mogły korzystać aż z 16 GB pamięci operacyjnej.

Inne ograniczenia w iPadOS 16

iPadOS 16 przybliża tablety marki Apple do komputerów. Jedną z nowych funkcji jest także Stage Manager, która umożliwia między innymi jednoczesne otwieranie wielu okien aplikacji, co znacznie ułatwia wykonywanie wielu zadań jednocześnie i zwiększa produktywność.

Stage Manager wykorzystuje opisywaną wyżej pamięć wymiany co oznacza, że ta funkcja dostępna jest tylko na wymienionych wcześniej modelach tabletów. Właściciele starszych modeli oraz najnowszego iPada 9. generacji i iPada mini 6. generacji nie będą mogli z niej korzystać.

Źródło: MacRumors, informacja własna, Grafiki: Apple