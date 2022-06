Według raportu, który opublikowany został przez analityków z firmy TrendForce, dwa tegoroczne modele iPhone’ów serii 14 wyposażone będą w układy A15, które wykorzystane zostały w zeszłorocznych modelach tych smartfonów.

iPhone 14

Prawdopodobne jest, że w tym roku firma Apple nie wprowadzi do oferty kolejnej generacji iPhone’a mini, który nie cieszył się zbyt dużą popularnością wśród klientów. Zamiast tego zaprezentowane zostaną dwa smartfony z ekranem o przekątnej 6,1 cala oraz dwa o wielkości 6,7 cala. Oznacza to, że zarówno w standardowej linii, a jak i w przypadku modeli Pro dostępne będą takie same warianty wielkości wyświetlacza.

Układ A16 tylko dla modeli Pro

Trudno w to uwierzyć, ale analitycy twierdzą, że jedynie modele serii Pro otrzymają nowe procesory Apple A16. Tańsze modele iPhone’ów 14 wyposażone mają być w te same układy, które zastosowano w modelach serii 13, czyli A15.

Do tej pory takie same procesory w dwóch kolejnych generacjach iPhone’ów pojawiły się tylko w przypadku pierwszego smartfona marki Apple i iPhone’a 3G. Podoba sytuacja wystąpiła jeszcze w przypadku 5 i 5c oraz 8 i X, ale 5c trudno nazwać kolejną generacją 5, a 8 i X debiutowały podczas tej samej prezentacji.



iPhone pierwszej generacji. Źródło: Wikipedia

Informacje podane przez TrendForce zbieżne są z doniesieniami popularnego analityka Ming-Chi Kuo. Co więcej, podobny komunikat znalazł się także w kwietniowym newsletterze Power On, którego autorem jest Mark Gurman, redaktor serwisu Bloomberg.

Przyczyną decyzji o wykorzystaniu dwóch generacji procesorów w nowych iPhone’ach może być chęć wyróżnienia linii Pro, ale bardziej prawdopodobne wydaje się to, że Apple zmaga się z problemami w łańcuchu dostaw, które spowodowane są między innymi nawrotem zachorowań na koronawirusa w Chinach. Mogą one mieć wpływ na ograniczenie podaży najnowszych układów.

Źródło: MacRumors, Grafika w nagłówku: techviral.net