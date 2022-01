Wiedźmin Netflixa doczekał się odpowiedzi polskich twórców animacji. Co to jest Pan Wiedźma i jak obejrzeć za darmo wszystkie odcinki?

Pan Wiedźma (Mr Witch) jest animowaną produkcją wyposażoną w minimalizm kolorystyczny. Bużdetowo jest zdecydowanie na przeciwnym biegunie względem serialu Netflixa. Jest to jednak jego zaleta, która może przybliżyć wiedźmińskie klimaty nowym grupom odbiorców. Dlaczego?

Dla kogo jest Pan Wiedźma?

Przed uruchomiem filmów należy pamiętać, że Pan Wiedźma jest parodią, która nie aspiruje do miana ekranizacji, a realia świata wiedźmińskiego są w nim poważnie zaburzone. Fani wiedźmińskiego uniwersum muszą uzbroić się w wyrozumiałą życzliwość i dystans. W zamian kartonowa animacja śmiało może zostać w pełni doceniona przez wszystkich, którzy zmagają się z poważnymi deficytami w kwestii estetyki.

Mentalnie Pan Wiedźmin zdolny jest dzięki temu przekazać wiedźmiński pogląd na świat nawet zagubionym miłośnikom wszelkiej maści poradników. Śledząc zmagania Pana Wiedźmy, dowiemy się jak przetrwać bez zapędzania się w dylematy moralne. Każdy z krótkich odcinków to solidna porcja wiedzy na tak frapujące tematy: jak nie umrzeć z głodu w restauracji, do czego przydaje się rapier oraz w jaki sposób skutecznie poradzić sobie z zarazą zwaną emoji.

Na co powinni uważać fani wiedźmińskiego uniwersum w Panu Wiedźmie?

Pan Wiedźma to polska odpowiedź na amerykańskie produkcje typu The Witcher. Amerykanie od lat zachwycają miliony czytelników, widzów i graczy stworzonym przez siebie wiedźmińskim uniwersum. Chcieliśmy pokazać, że Polacy nie gęsi i nasze fantasy nie kończy na takich tytułach jak: „Stara baśń", „Siodło i Godło" oraz „Rarytasy Zawiszy Czarnego". Nasz oryginalny cykl „Pan Wiedźma" to zachwycająca rozmachem saga mogąca z powodzeniem konkurować ze współczesnymi zachodnimi produkcjami.

- piszą twórcy.

Istotnych modyfikacji zakrawających na potwarz więcej. Na przykład Pan Wiedźma jest posiadaczem żony, która para się czarami nie bardziej, niż przeciętna kobieta. W serii nie ma też śladu po takich oczywistościach jak elfy i krasnoludy. Pozbawienie fajerwerków i zbudowanie świata Pana Wiedźmy w świecie z kartonu i papieru jest jednak niewątpliwie wartością dodaną. Zabieg ten radykalnie ucina możliwości prowadzenia krzywdzących porównań, a jednocześnie czyni przekaz bardziej wymownym, niż konkurencyjne serie fantasy.

Gdzie oglądać Pana Wiedźmę?

Serial „Pan Wiedźma” od stycznia dostępny na platformie YouTube. Odcinków poszukiwać należy na kanale Crunch Dog. Warto też docenić, ze w iście wiedźmińskim stylu produkcja omija ograniczenia google’owego streamingu. Poszczególne odcinki trwają około 3 minut i nawet bez abonamentu możemy liczyć, że YouTube nie ubarwi naszego życia reklamami. Oto one:

1. Spoilergeist

2. Gryf

3. Oczekiwanie

4. Cmentarna zaraza (WAŻNE: usłyszany przez dzieci może powodować konieczność kłopotliwych wyjaśnień z zakresu ludzkiej anatomii i kultury wypowiedzi)

Kto odpowiada za serial Pan Wiedźma?

Dostrzegający w Panu Wiedźmie podobieństwa do komiksowego obrońcy świata z Opola nie mają przewidzeń. Pan Wiedźma to młodszy brat Wilqa Superbohatera. Chociaż komplet rodziców mają oni różnych, to obydwaj wyszli spod ręki tego samego Bartosza Minkiewicza. Głos Pana Wiedźmy należy do Wiktora Loga Skarczewskiego, a do reżyserii dołożył się Leszek Nowicki.

Kiedy będą nowe odcinki Pana Wiedźmy?

Na głodnych kolejnych przygód Pana Wiedźmy czeka bardzo niepokojąca informacja. W zeszłym tygodniu do sieci trafił już czwarty odcinek serii. Jest to połowa sezonu pierwszego, czyli ostatni z zapowiadanych. Czy będą i kiedy będą kolejne, nie jest pewne. Wydaje się, że wiele zależy od oglądalności, więc zainteresowanym pozostaje klikać i intensywnie wysyłać w świat.

