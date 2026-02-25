Panasonic odsłania telewizory. 2026 z dużym ekranem

Panasonic pokazał europejską linię TV na 2026 r. Od flagowych OLED-ów po QD Mini‑LED i nowe QLED-y, z ekranami do 86 cali oraz platformami Fire TV, Google TV, Roku i TiVo. Kluczowe nowości to technologia Glare Free i odświeżanie do 144 Hz.

Panasonic zaprezentował pełną ofertę telewizorów na 2026 r., obejmującą OLED, QD Mini‑LED, QLED, 4K LED i 2K LED. Producent akcentuje większe przekątne do 86 cali oraz technologię Glare Free w wybranych modelach, co ma poprawić komfort oglądania w jasnych salonach. Linia różnicuje również platformy smart TV: Fire TV, Google TV, Roku i TiVo, zależnie od rynku i serii.

Flagowy OLED Z95B (55, 65, 77 cali) pozostaje na szczycie oferty. Wyróżnia go panel Primary RGB Tandem i system chłodzenia ThermalFlow, które mają zapewniać wyższą jasność i stabilną dokładność barw. Sercem urządzenia jest procesor HCX Pro AI Processor MK II z modułem 4K Remaster Engine i Dolby Vision IQ, a tryb Prime Video Calibrated Mode dopasowuje obraz do założeń producentów treści.

OLED: Z95B, Z90B oraz nowe Z85C/Z86C

Z95B otrzymał system audio 360° Soundscape Pro z line‑array i dostrojeniem Technics, a także wsparcie Apple AirPlay i Apple Home. Model oferuje Penta Tuner, nagrywanie USB z Timeshift oraz funkcje dla graczy, w tym 144 Hz, True Game Mode, NVIDIA G‑SYNC i AMD FreeSync Premium.

Seria Z90B (42–77 cali) dziedziczy wiele rozwiązań z Z95B: platformę Fire TV, Penta Tuner i panel Master OLED Pro. Wspiera FILMMAKER MODE z Intelligent Sensing, Dolby Vision IQ oraz Dynamic Theater Surround Pro z Dolby Atmos. W grach zapewnia Game Mode Extreme, HDMI 2.1, VRR do 144 Hz i niski input lag.

Nowość na 2026 r., Z85C (55 i 65 cali), trafia na rynki Europy kontynentalnej. Oferuje panel OLED 120 Hz, Filmmaker Mode, Dolby Vision, HDR10+, HLG i Dolby Atmos oraz środowisko Google TV. W grach: HDMI 2.1, VRR i niski input lag.

Model Z86C (55 i 65 cali) to odpowiednik dla Wielkiej Brytanii. Zawiera panel 120 Hz, Filmmaker Mode, Dolby Vision, HDR10+, HLG, Dolby Atmos i wbudowane Fire TV. Pakiet gamingowy obejmuje HDMI 2.1, VRR i niski input lag.

QD Mini‑LED: 144 Hz, Glare Free Ultra i szeroka paleta barw

Topowe W97C/W95C (55–86 cali) łączą ponad 1 000 stref lokalnego wygaszania, ok. 1 500 nitów jasności szczytowej, pokrycie 105 proc. DCI‑P3 i panel 144 Hz. Otrzymują Glare Free Ultra dla lepszej czytelności obrazu w dzień, Fillmmaker Mode, Dolby Vision i Dolby Atmos. Na pokładzie Google TV, niski input lag, HDMI 2.1, VRR i mikrofon dalekiego zasięgu.

Seria W94C (55-75 cali) łączy panel 144 Hz z wbudowaną Fire TV i Glare Free Ultra. Wspiera HDMI 2.1, VRR, niski input lag i sterowanie głosem. W92C (55-75 cali) oferuje podobny profil, lecz z Google TV i mikrofonem dalekiego zasięgu.

Niżej pozycjonowane W91C (55–75 cali) i W90C (55–75 cali) pracują na panelach 60 Hz z Glare Free Ultra. W91C bazuje na Roku, a W90C na Google TV. Obie serie obsługują Fillmmaker Mode, Dolby Vision, Dolby Atmos oraz pakiet gamingowy: HDMI 2.1, VRR i niskie opóźnienie.

QLED, 4K LED i 2K LED: szeroki wybór i niższe progi cenowe

W segmencie QLED pozostaje W85B 120 Hz (43–65 cali) z Fire TV i płynnym ruchem. Nowe W83C/W80C (43–75 cali) z Fire TV oferują panel 60 Hz, w większych przekątnych Glare Free Max (a w 43 calach Glare Free), wsparcie Dolby Vision®, HDR10+, HLG, Fillmmaker Mode i Dolby Atmos.

W kategorii 4K LED W60C (43–75 cali) stawia na TiVo i Glare Free, dopełnione obsługą Dolby Atmos®. Z kolei kompaktowe 2K LED S65C (32 i 40 cali) łączą QLED z Fire TV i Dolby Audio.

Modele wejściowe S45C/S40C (32 i 40 cali) zapewniają HD Ready, platformę TiVo oraz Dolby Audio.