Telewizory

Panasonic odsłania telewizory. 2026 z dużym ekranem

przeczytasz w 2 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Panasonic pokazał europejską linię TV na 2026 r. Od flagowych OLED-ów po QD Mini‑LED i nowe QLED-y, z ekranami do 86 cali oraz platformami Fire TV, Google TV, Roku i TiVo. Kluczowe nowości to technologia Glare Free i odświeżanie do 144 Hz.

Panasonic zaprezentował pełną ofertę telewizorów na 2026 r., obejmującą OLED, QD Mini‑LED, QLED, 4K LED i 2K LED. Producent akcentuje większe przekątne do 86 cali oraz technologię Glare Free w wybranych modelach, co ma poprawić komfort oglądania w jasnych salonach. Linia różnicuje również platformy smart TV: Fire TV, Google TV, Roku i TiVo, zależnie od rynku i serii.

Flagowy OLED Z95B (55, 65, 77 cali) pozostaje na szczycie oferty. Wyróżnia go panel Primary RGB Tandem i system chłodzenia ThermalFlow, które mają zapewniać wyższą jasność i stabilną dokładność barw. Sercem urządzenia jest procesor HCX Pro AI Processor MK II z modułem 4K Remaster Engine i Dolby Vision IQ, a tryb Prime Video Calibrated Mode dopasowuje obraz do założeń producentów treści.

OLED: Z95B, Z90B oraz nowe Z85C/Z86C

Z95B otrzymał system audio 360° Soundscape Pro z line‑array i dostrojeniem Technics, a także wsparcie Apple AirPlay i Apple Home. Model oferuje Penta Tuner, nagrywanie USB z Timeshift oraz funkcje dla graczy, w tym 144 Hz, True Game Mode, NVIDIA G‑SYNC i AMD FreeSync Premium.

Seria Z90B (42–77 cali) dziedziczy wiele rozwiązań z Z95B: platformę Fire TV, Penta Tuner i panel Master OLED Pro. Wspiera FILMMAKER MODE z Intelligent Sensing, Dolby Vision IQ oraz Dynamic Theater Surround Pro z Dolby Atmos. W grach zapewnia Game Mode Extreme, HDMI 2.1, VRR do 144 Hz i niski input lag.

Nowość na 2026 r., Z85C (55 i 65 cali), trafia na rynki Europy kontynentalnej. Oferuje panel OLED 120 Hz, Filmmaker Mode, Dolby Vision, HDR10+, HLG i Dolby Atmos oraz środowisko Google TV. W grach: HDMI 2.1, VRR i niski input lag.

Model Z86C (55 i 65 cali) to odpowiednik dla Wielkiej Brytanii. Zawiera panel 120 Hz, Filmmaker Mode, Dolby Vision, HDR10+, HLG, Dolby Atmos i wbudowane Fire TV. Pakiet gamingowy obejmuje HDMI 2.1, VRR i niski input lag.

QD Mini‑LED: 144 Hz, Glare Free Ultra i szeroka paleta barw

Topowe W97C/W95C (55–86 cali) łączą ponad 1 000 stref lokalnego wygaszania, ok. 1 500 nitów jasności szczytowej, pokrycie 105 proc. DCI‑P3 i panel 144 Hz. Otrzymują Glare Free Ultra dla lepszej czytelności obrazu w dzień, Fillmmaker Mode, Dolby Vision i Dolby Atmos. Na pokładzie Google TV, niski input lag, HDMI 2.1, VRR i mikrofon dalekiego zasięgu.

Seria W94C (55-75 cali) łączy panel 144 Hz z wbudowaną Fire TV i Glare Free Ultra. Wspiera HDMI 2.1, VRR, niski input lag i sterowanie głosem. W92C (55-75 cali) oferuje podobny profil, lecz z Google TV i mikrofonem dalekiego zasięgu.

Niżej pozycjonowane W91C (55–75 cali) i W90C (55–75 cali) pracują na panelach 60 Hz z Glare Free Ultra. W91C bazuje na Roku, a W90C na Google TV. Obie serie obsługują Fillmmaker Mode, Dolby Vision, Dolby Atmos oraz pakiet gamingowy: HDMI 2.1, VRR i niskie opóźnienie.

QLED, 4K LED i 2K LED: szeroki wybór i niższe progi cenowe

W segmencie QLED pozostaje W85B 120 Hz (43–65 cali) z Fire TV i płynnym ruchem. Nowe W83C/W80C (43–75 cali) z Fire TV oferują panel 60 Hz, w większych przekątnych Glare Free Max (a w 43 calach Glare Free), wsparcie Dolby Vision®, HDR10+, HLG, Fillmmaker Mode i Dolby Atmos.

W kategorii 4K LED W60C (43–75 cali) stawia na TiVo i Glare Free, dopełnione obsługą Dolby Atmos®. Z kolei kompaktowe 2K LED S65C (32 i 40 cali) łączą QLED z Fire TV i Dolby Audio.

Modele wejściowe S45C/S40C (32 i 40 cali) zapewniają HD Ready, platformę TiVo oraz Dolby Audio.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login