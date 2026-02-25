Głośniki

Panasonic prezentuje BMAX30. Premiera w lutym 2026

Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Panasonic rozszerza linię głośników imprezowych o model BMAX30. To 320 W mocy, do 14 godzin pracy na akumulatorze i odporność na zachlapania w standardzie IPX4 - w konstrukcji na kółkach z teleskopowym uchwytem.

Nowy Panasonic BMAX30 celuje w użytkowników, którzy chcą głośnego, mięsistego brzmienia bez kabli i bez stresu o pogodę. Producent akcentuje połączenie mocy 320 W RMS, mobilności i rozbudowanego podświetlenia LED. Sprzęt ma kółka, wysuwany uchwyt i obudowę odporną na zachlapania (IPX4), więc sprawdzi się w domu i w plenerze.

BMAX30: specyfikacja, łączność, bateria

W środku pracują dwa woofery 7" (18 cm), dwa tweetery 2,5" (6,3 cm) oraz duży port bass reflex. Funkcja Bass Boost wzmacnia niskie częstotliwości, a zestaw ma zapewniać głęboki bas, wyraźne wokale i czyste wysokie tony. Akumulator wystarcza nawet na 14 godzin, a wbudowany wyświetlacz pokazuje poziom energii; głośnik można też podłączyć do zasilania sieciowego.

W kwestii źródeł dźwięku mamy Bluetooth 5.3, wejście AUX, port USB-A z odtwarzaniem MP3 i ładowaniem telefonu, a także wejście mikrofonowe oraz przełączane mikrofonowe/gitarowe. Bluetooth Multipoint pozwala sparować dwa urządzenia jednocześnie, co ułatwia wspólne sterowanie playlistą.

Impreza ze światłami: LED, efekty i tryb stereo

Za metalową maskownicą ukryto pokaz świetlny: 7 kolorów, 3 tryby podświetlenia i 8 efektów stroboskopowych. Użytkownik może sterować światłami ręcznie albo zdać się na tryb reagujący na rytm muzyki. Funkcja Wireless Chain Connection umożliwia bezprzewodowe połączenie kompatybilnych modeli BMAX, w tym sparowanie dwóch sztuk BMAX w trybie stereo dla szerszej sceny dźwiękowej.

Dla DJ-a, karaoke i występów na żywo

Producent przewidział DJ Soundboard z trzema dedykowanymi przyciskami do szybkiego podbijania energii utworu. Wejścia mikrofonowe i gitarowe (z możliwością przełączenia na drugi mikrofon) oraz niezależna regulacja głośności mają pomóc w kontroli brzmienia podczas występów. Efekt echa sprawdzi się m.in. na wieczorach karaoke.
Mobilność i prosta obsługa

Ergonomia opiera się na dużych, czytelnych przyciskach, solidnym pokrętle głośności i wyraźnych diodach LED. Kółka i teleskopowy uchwyt ułatwiają transport po domu, ogrodzie czy sali treningowej. Brak kabli i odporność IPX4 mają czynić BMAX30 kompanem do street dance’u, zajęć fitness i spotkań ze znajomymi.

Dostępność i sprzedaż

Panasonic zapowiada, że BMAX30 trafi do sprzedaży w lutym 2026 r. Sprzęt pojawi się na stronie producenta, u czołowych sprzedawców elektroniki oraz na platformie Amazon. Głośnik ma otworzyć sezon imprezowy propozycją łączącą mocny dźwięk i mobilność.

