Paramount Skydance podnosi stawkę w rywalizacji o przejęcie Warner Bros. Discovery.

Agencja Bloomberga podaje, powołując się na "osoby zaznajomione ze sprawą", że Paramount Skydance przedstawił nową, lepszą wersję propozycji (złożonej pierwotnie 8 grudnia 2025 r.) przejęcia Warner Bros. Discovery.

Przebili Netflix. Gigant nie rezygnuje z walki o kultowe studio

Wcześniej Paramount Skydance zaproponował 30 dolarów za akcję. Oferta o łącznej wartości 108 mld dolarów została jednak odrzucona na rzecz propozycji Netflixa, który chce kupić platformę streamingową i studia Warner Bros. Discovery za 83 mld dolarów.

Reuters sugerował, że Paramount Skydance może zaoferować cenę na poziomie przynajmniej 31 dolarów za akcję, a dodatkowo zobowiązać się do zapłaty 2,8 mld dolarów kary za unieważnienie umowy Warner Bros. Discovery z Netflixem i 7 mld ewentualnego odszkodowania, jeśli transakcja zostanie zablokowana przez regulatorów. Źródła, na jakie powołuje się agencja Bloomberga nie podają dokładnych szczegółów nowej propozycji.

Chcą przejąć całe Warner Bros. Discovery

Mimo wstępnego zaakceptowania konkurencyjnej oferty, Warner Bros. Discovery umożliwił Paramount Skydance przebicie propozycji Netflixa. Jeśli nowa oferta Paramount Skydance zostanie uznana za korzystniejszą, zarząd Warner Bros. Discovery da Netflixowi cztery dni na odpowiedź.

Agencja Bloomberga przypomina, że Paramount Skydance ma większe zakusy, ponieważ planuje kupić całe Warner Bros. Discovery, podczas gdy Netflix interesuje się jedynie platformą streamingową i studiami, pozostawiając kanały telewizyjne takie jak CNN, MTV, TNT i polski TVN w rękach Warner Bros. Discovery.

Netflix dugo wydawał się faworytem tego wyścigu. Matt Britzman, starszy analityk w Hargreaves Lansdown, sugerował jednak w rozmowie z Reuters, że ostatnie tygodnie, determinzacja Paramount Skydance i zdecydowanie wyższa oferta finansowa mogą wiele zmienić.