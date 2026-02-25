Nowy Xbox z funkcją rodem z TikToka? Już testują nową opcję na bazie AI

Microsoft testuje funkcję Highlight Reels, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego nagrywania najlepszych momentów w grach. Obecnie sprawdzana jest na ASUS ROG Xbox Ally X, ale trafi prawdopodobnie do nowego Xboxa.

Microsoft coraz intensywniej wykorzystuje sztuczną inteligencję w grach, a najnowszym tego przykładem jest testowana wewnętrznie funkcja o nazwie “Highlight Reels”. Zgodnie z najnowszymi informacjami serwisu Windows Central, technologia już jest testowana na przenośnej konsoli ASUS ROG Xbox Ally X i jest prawdopodobnie przygotowywana również dla nowej generacji konsol Xbox.

AI nagra powtórki z gier

Highlight Reels to funkcja, która automatycznie wychwytuje i montuje najciekawsze momenty z rozgrywki bez potrzeby ręcznego nagrywania lub opuszczania gry. System działa w czasie rzeczywistym, analizując przebieg rozgrywki za pomocą NPU (Neural Processing Unit – jednostki dedykowanej mniej wymagającym obliczeniom AI) i zapisuje fragmenty, które uzna za pokazowe.

Ma to być coś więcej niże zwykłe “Instant Replay”. Gra będzie toczyć się bez przerwy, ale sztuczna inteligencja samodzielnie wybierze sceny, które mogą być warte zapamiętania. Przygotowane klipy mogą być gotowe do udostępnienia w mediach społecznościowych.

Dlaczego testują to na Xbox Ally X?

Choć funkcja jest przygotowywana pod przyszłą generację Xboxa, Microsoft wykorzystuje Xbox Ally X jako poligon doświadczalny. Handheld działa pod kontrolą systemu Windows 11 i ma mocny układ z NPU – co czyni go idealnym urządzeniem do szybkiego sprawdzania nowych pomysłów opartych na AI.

Dzięki temu próbne wersje Highlight Reels testowane są już w wielu popularnych tytułach – od Forza Horizon 5, przez Fortnite i Elden Ring, aż po Call of Duty i Rainbow Six Siege.

Highlight Reels w nowym Xboxie?

Funkcja wymaga jednostki NPU, więc raczej nie pojawi się na starszych konsolach Xbox Series X|S. Ale skoro działa już na Ally X, to bardzo możliwe, że kolejna generacja Xboxa również otrzyma odpowiedni układ AI i tym samym Highlight Reels stanie się częścią standardowego wyposażenia.

Jeśli testy pójdą dobrze, może to oznaczać koniec ręcznego klikania przy nagrywaniu wideo oraz początek pełnej automatyzacji tworzenia materiałów z gier – prosto z konsoli lub handhelda.