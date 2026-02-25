Panasonic stawia na kolor i technologię. Technologia w służbie piękna

Panasonic prezentuje dwa urządzenia do stylizacji włosów w świeżej palecie barw. Suszarka EH-NA0L Sakura z nasadką Volume-Lift oraz prostownica EH-HV31 Ionic Styler w kolorach Strawberry Pink i Matcha Green mają łączyć szybkie efekty z pielęgnacją.

Nowe urządzenia Panasonica odpowiadają na codzienne wyzwania związane z objętością, puszeniem i suchością włosów. EH-NA0L w odcieniu Sakura stawia na uniesienie u nasady i ochronę przed przegrzaniem, a kompaktowa EH-HV31 2w1 ma umożliwić zarówno prostowanie, jak i tworzenie fal. Marka akcentuje połączenie technologii i intuicyjnej obsługi w modnych kolorach.

Nowa suszarka EH-NA0L Sakura. Objętość u nasady i skrócony czas suszenia

Model EH-NA0L bazuje na rozwiązaniach klasy premium znanych z NA0J i zyskuje nową nasadkę Volume-Lift. Producent wskazuje, że akcesorium unosi pasma już podczas suszenia, co ma przełożyć się na natychmiastowy efekt większej objętości bez dodatkowych kroków stylizacyjnych.

W testach użytkowniczki uzyskały trzykrotnie większą objętość, także na tyle głowy. Według opisu aż 90 proc. testujących zauważyło bardziej uniesione i gęstsze włosy, z lekkim i naturalnym rezultatem. Urządzenie ma więc celować w osoby, które chcą widocznego efektu bez tapirowania i nadmiaru kosmetyków.

EH-NA0L korzysta z inteligentnego czujnika temperatury i zoptymalizowanego przepływu powietrza, co według producenta skraca czas suszenia i zmniejsza ryzyko przegrzania. Technologie nanoe Moisture+ i Mineral Ion (z wykorzystaniem jonów cynku) mają dostarczać do włosa znacznie więcej nawilżenia niż standardowe jony ujemne, ograniczać puszenie i wzmacniać pasma na całej długości. Nowa technologia zapewnia też ochronę koloru przed blaknięciem.

Prostownica 2w1 EH-HV31 Ionic Styler. Gładkie pasma, fale i loki w jednym

Serię uzupełnia EH-HV31 w dwóch wyrazistych kolorach: Strawberry Pink i Matcha Green. To urządzenie typu 2w1 do prostowania oraz tworzenia fal i loków. Emisja jonów z obu płytek ma wygładzać powierzchnię włosów i redukować puszenie, a ruchome płytki 3D z ceramiczną powłoką równomiernie rozkładają nacisk.

Według opisu EH-HV31 zaprojektowano z myślą o codziennym użyciu i podróżach: górna płyta posiada zabezpieczenie przed poparzeniem, mechaniczna blokada ułatwia złożenie, a obrotowy przewód przeciwdziała plątaniu. Na czytelnym wyświetlaczu LED można wybrać jedną z sześciu temperatur, a szybkie nagrzewanie pozwala osiągnąć 185°C w krótkim czasie.

Trendy i kolory: Sakura, Strawberry Pink i Matcha Green

Wprowadzeniu sprzętów towarzyszy starannie dobrana paleta barw. Suszarka EH-NA0L pojawia się w odcieniu Sakura, inspirowanym kwiatem wiśni. Prostownica EH-HV31 debiutuje w wariantach Strawberry Pink i Matcha Green. Producent podkreśla, że wzrost zainteresowania prostą, wielozadaniową stylizacją napędzają użytkownicy poszukujący inspiracji online, a urządzenia mają odpowiadać na te oczekiwania.

Nowości Panasonica łączą elementy pielęgnacyjne z funkcjami stylizacyjnymi: zwiększenie objętości u nasady, szybsze suszenie z kontrolą temperatury, jonizację i ceramiczne płytki 3D. Celem jest zdrowy wygląd włosów oraz uproszczenie codziennej rutyny bez rezygnacji z trwałego efektu.

Jak ocenia Panasonic, oba urządzenia mają skrócić czas stylizacji, ograniczyć puszenie i ułatwić osiągnięcie naturalnej objętości. Panasonic akcentuje, że pielęgnacja włosów to świadomy wybór narzędzi, które wspierają codzienną pewność siebie.