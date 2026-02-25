Suszarki i lokówki

Panasonic stawia na kolor i technologię. Technologia w służbie piękna

przeczytasz w 2 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Panasonic prezentuje dwa urządzenia do stylizacji włosów w świeżej palecie barw. Suszarka EH-NA0L Sakura z nasadką Volume-Lift oraz prostownica EH-HV31 Ionic Styler w kolorach Strawberry Pink i Matcha Green mają łączyć szybkie efekty z pielęgnacją.

Nowe urządzenia Panasonica odpowiadają na codzienne wyzwania związane z objętością, puszeniem i suchością włosów. EH-NA0L w odcieniu Sakura stawia na uniesienie u nasady i ochronę przed przegrzaniem, a kompaktowa EH-HV31 2w1 ma umożliwić zarówno prostowanie, jak i tworzenie fal. Marka akcentuje połączenie technologii i intuicyjnej obsługi w modnych kolorach.

Nowa suszarka EH-NA0L Sakura. Objętość u nasady i skrócony czas suszenia

Model EH-NA0L bazuje na rozwiązaniach klasy premium znanych z NA0J i zyskuje nową nasadkę Volume-Lift. Producent wskazuje, że akcesorium unosi pasma już podczas suszenia, co ma przełożyć się na natychmiastowy efekt większej objętości bez dodatkowych kroków stylizacyjnych.

W testach użytkowniczki uzyskały trzykrotnie większą objętość, także na tyle głowy. Według opisu aż 90 proc. testujących zauważyło bardziej uniesione i gęstsze włosy, z lekkim i naturalnym rezultatem. Urządzenie ma więc celować w osoby, które chcą widocznego efektu bez tapirowania i nadmiaru kosmetyków.

EH-NA0L korzysta z inteligentnego czujnika temperatury i zoptymalizowanego przepływu powietrza, co według producenta skraca czas suszenia i zmniejsza ryzyko przegrzania. Technologie nanoe Moisture+ i Mineral Ion (z wykorzystaniem jonów cynku) mają dostarczać do włosa znacznie więcej nawilżenia niż standardowe jony ujemne, ograniczać puszenie i wzmacniać pasma na całej długości. Nowa technologia zapewnia też ochronę koloru przed blaknięciem.

Prostownica 2w1 EH-HV31 Ionic Styler. Gładkie pasma, fale i loki w jednym

Serię uzupełnia EH-HV31 w dwóch wyrazistych kolorach: Strawberry Pink i Matcha Green. To urządzenie typu 2w1 do prostowania oraz tworzenia fal i loków. Emisja jonów z obu płytek ma wygładzać powierzchnię włosów i redukować puszenie, a ruchome płytki 3D z ceramiczną powłoką równomiernie rozkładają nacisk.

Według opisu EH-HV31 zaprojektowano z myślą o codziennym użyciu i podróżach: górna płyta posiada zabezpieczenie przed poparzeniem, mechaniczna blokada ułatwia złożenie, a obrotowy przewód przeciwdziała plątaniu. Na czytelnym wyświetlaczu LED można wybrać jedną z sześciu temperatur, a szybkie nagrzewanie pozwala osiągnąć 185°C w krótkim czasie.

Trendy i kolory: Sakura, Strawberry Pink i Matcha Green

Wprowadzeniu sprzętów towarzyszy starannie dobrana paleta barw. Suszarka EH-NA0L pojawia się w odcieniu Sakura, inspirowanym kwiatem wiśni. Prostownica EH-HV31 debiutuje w wariantach Strawberry Pink i Matcha Green. Producent podkreśla, że wzrost zainteresowania prostą, wielozadaniową stylizacją napędzają użytkownicy poszukujący inspiracji online, a urządzenia mają odpowiadać na te oczekiwania.

Nowości Panasonica łączą elementy pielęgnacyjne z funkcjami stylizacyjnymi: zwiększenie objętości u nasady, szybsze suszenie z kontrolą temperatury, jonizację i ceramiczne płytki 3D. Celem jest zdrowy wygląd włosów oraz uproszczenie codziennej rutyny bez rezygnacji z trwałego efektu.

Jak ocenia Panasonic, oba urządzenia mają skrócić czas stylizacji, ograniczyć puszenie i ułatwić osiągnięcie naturalnej objętości. Panasonic akcentuje, że pielęgnacja włosów to świadomy wybór narzędzi, które wspierają codzienną pewność siebie.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login