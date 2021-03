Pierwotne plany polskiego studia nie zostały zrealizowane, bo gdyby tak się stało to patch 1.2 trafiłby na serwery już już kilka tygodni temu. Opóźniono go, przynajmniej wedle oficjalnych komunikatów, na skutek niedawnego ataku hakerów. Nowej daty premiery wciąż nie znamy, ale powinno się to lada chwila zmienić.

Po przybliżeniu kilku nadchodzących zmian, tym razem ujawniono już wszystkie. I okazuje się, że zgodnie z wstępnymi deklaracjami patch 1.2 będzie naprawdę duży. Przyniesie ponad 500 poprawek, a będą one dotyczyć rozgrywki, zadań, świata gry, Cinematic Designu, lokalizacji, oprawy graficznej, dźwięków, animacji, interfejs oraz stabilności i wydajności. Na PC pojawi się możliwość włączenia ray tracingu na kartach graficznych AMD.

Zainteresowani mogą zapoznać się z nadchodzącymi zmianami na oficjalnej stronie gry. Link znajdziecie poniżej.

Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is coming soon! Here’s a list of the most notable changes coming in this update:https://t.co/wNRJL2mwj9 pic.twitter.com/Fc2lU1474W