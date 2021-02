Jeśli komuś wydawało się, że ostatnie problemy CD Projekt nie odbiją się na graczach to dość szybko okazuje się, że było to optymistyczne nastawienie.

Atak hakerów wpłynie na tempo prac deweloperskich

Zapewne większość z Was słyszała już o ataku hakerów na CD Projekt. Dla spółki może mieć to wiele konsekwencji, nieco szerzej już o tym zresztą pisaliśmy. Co z graczami? I tutaj od razu dało się zauważyć zagrożenia, zarówno te mogące pojawić się w najbliższym czasie, jak i długofalowe. Niestety, wystąpienie tych pierwszych zostało właśnie potwierdzone.

Adam Kiciński, prezes CD Projekt, przyznał, że atak krótkoterminowo wpłynie na tempo prowadzonych prac deweloperskich. A skoro krótkoterminowo to wydaje się, że najbardziej powinno interesować to graczy liczących na kolejne aktualizacje oraz dodatki do Cyberpunk 2077.

Ofiarą ataku padły serwery i znajdujące się na nich zasoby Grupy CD Projekt. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie doszło do wycieku danych osobowych graczy i innych użytkowników naszych usług. W tej chwili skupiamy się na badaniu samego incydentu, zabezpieczaniu infrastruktury i przywracaniu danych, które zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami są regularnie zapisywane w formie kopii zapasowych (tzw. backup). Jest więc zbyt wcześnie, aby oceniać długoterminowe skutki ataku. Na pewno krótkoterminowo wpłynie on na tempo prowadzonych prac deweloperskich.

Dane graczy są bezpieczne

Ponownie padły zapewnienia, że nie doszło tutaj do wycieku danych osobowych graczy. To bez wątpienia jedna z dobrych wiadomości w całej sprawie. Od początku utrzymywane jest stanowisko, iż nie będzie negocjacji z cyberprzestępcami. Trwają działania wyjaśniające, a także zabezpieczanie infrastruktury i przywracanie danych. Póki co CD Projekt nie planuje publikacji raportu bieżącego. Takowy może pojawić się w jednak w przyszłości, po gruntownej analizie ataku i jego skutków na działalność spółki.

