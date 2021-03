Na patch 1.2 do Cyberpunk 2077 wciąż czekamy, ale twórcy zdecydowali się ujawnić nieco dodatkowych informacji na jego temat. Wydaje się, że wielu graczy będzie z tych zapowiedzi zadowolonych.

Patch 1.2 zmieni działania policji w Cyberpunk 2077

Niektórzy jednym tchem wymieniają wiele atutów Cyberpunk 2077, ale są i tacy gracze, którzy dla równowagi mogą wskazać na mankamenty tej gry. Twórcy cały czas starają się je wyeliminować, kolejne poprawi wprowadzi patch 1.2. Do tej pory mówiono jedynie tyle, że będzie to największa ze wszystkich aktualizacji i przyniesie wiele zmian. Dopiero teraz odkryto część kart.

Wygląda na to, że jedną z kluczowych poprawek będzie ta dotycząca działania NCPD. Przedstawiciele tej umundurowanej formacji nie będą już pojawiać się znikąd, po zgłoszeniu przestępstwa minie przynajmniej chwila zanim znajdą się na miejscu zdarzenia. Wprowadzone zostaną też drony monitorujące ulice, co z racji takiego a nie innego świata gry wydaje się bardzo trafionym pomysłem.

„To ważny krok na drodze do naprawienia zachowań policji w naszej grze. Zmiany powinny pomóc z problemem NPC-ów pojawiających się za plecami postaci i stworzą wrażenie, że policja potrzebuje trochę czasu, by dotrzeć na miejsce zdarzenia, kiedy ktoś zgłosi przestępstwo. Dodaliśmy również drona rozpoznawczego, by gracze mieli poczucie, że policja obserwuje i analizuje sytuację na bieżąco”. - Patryk, Lead Gameplay Designer & Łukasz, Lead Technical Designer, CD PROJEKT RED

Poprawy doczekają się też kwestie motoryzacyjne

Ujawniono również, że trwają prace nad poprawą modelu kierowania pojazdami. Wprowadzony zostanie także Rock&Roll, czyli nowy podsystem pojazdów. Dzięki niemu można obrócić lub rozkołysać pojazd i odzyskać przyczepność, np. po wylądowaniu na jakiejś przeszkodzie.

„Analizując opinie dotyczące naszego modelu kierowania pojazdami, zauważyliśmy, że gracze mieli najwięcej problemów z szybkością sterowania. Większość zastrzeżeń pochodziła od graczy korzystających z klawiatury na PC oraz graczy, których platformy miały problemy z płynnością, i skupiały się na tym, jak trudno utrzymać samochody w torze jazdy. W menu opcji dodaliśmy teraz suwak czułości sterowania. Umożliwia on spowolnienie szybkości sterowania wszystkimi pojazdami i z użyciem wszystkich urządzeń wejściowych, bez wpływania na maksymalny kąt skrętu.” - Séamus, Senior Vehicle Programmer, CD PROJEKT RED

Kiedy pojawi się patch 1.2?

Ostatnia ze wzmianek to jeszcze inna kwestia. Dodana zostanie opcja pozwalająca wyłączyć aktywowanie uniku przy podwójnym naciśnięciu klawisza ruchu. Przypadkowe wykonanie takiego działania u wielu graczy przekładało się na przykre konsekwencje.

Twórcy opowiedzieli o powyższych zmianach w dość nietypowy sposób, podając coś na kształt programu telewizyjnego, który został zatytułowany „Co nowego w Night City”. Wyraźnie zasugerowano, że był to pierwszy odcinek i mają pojawić się kolejne.

Tym samym mamy jasny sygnał, że samo wydanie aktualizacji nie nastąpi w najbliższej przyszłości. Nie jest to wielką niespodzianką, ponieważ w zeszłym miesiącu zapowiedziano, iż pojawi się z opóźnieniem. Winowajcą ma być niedawny cyberatak na infrastrukturę IT polskiego studia, a właściwie jego konsekwencje.

Źródło: Cyberpunk 2077

