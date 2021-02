Cyberpunk 2077 wciąż wymaga poprawek, ale w ostatnim czasie ich temat został odsunięty na dalszy plan. Niestety ma to swoje konsekwencje.

Cyberpunk 2077 dostanie patch 1.2 z opóźnieniem

W centrum zainteresowania znajdował się ostatnio temat ataku hakerów na CD Projekt. Dość szybko pojawił się komunikat, że spowolni to prace nad grami oraz aktualizacjami przygotowywanymi przez CD Projekt RED.

I niestety dziś okazało się, że takie stwierdzenie nie było rzucone na wyrost. Rodzime studio przekazało, że patch 1.2 do Cyberpunk 2077 nie zostanie wydany w terminie.

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby Aktualizacja 1.2 ukazała się zgodnie z przedstawionym przez nas harmonogramem, niestety nie jest to aktualnie możliwe. Niedawny cyberatak na infrastrukturę IT naszego studia, jak również skala samej aktualizacji sprawiają, że będziemy potrzebowali nieco więcej czasu.

Kiedy pojawi się patch 1.2 do Cyberpunk 2077?

Wedle wcześniejszych deklaracji patch 1.2 będzie największą ze wszystkich łatek do Cyberpunk 2077 i przyniesie znaczącą liczbę usprawnień. Miał zostać wydany w lutym, ale skoro to już nieaktualne to należy postawić inne pytanie. Kiedy będzie można zweryfikować deklaracje twórców? Jeśli tym razem nic nie pokrzyżuje im planów to w drugiej połowie marca.

W porównaniu do wydanych wcześniej łatek, wymiar poprawek i usprawnień, których wprowadzenie zaplanowaliśmy w ramach Aktualizacji 1.2, jest znacznie większy. Jednocześnie chcemy, by efekt naszej pracy nad aktualizacją był przez Was w pełni odczuwalny. Dlatego zdecydowaliśmy o przesunięciu jej wydania na drugą połowę marca.

Nową datę wyznaczono po to, aby w ręce graczy trafiła łatka zawierająca wszystkie zaplanowane elementy, a nie jedynie ich część. I oby finalnie faktycznie tak się stało.

