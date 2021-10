Wiedzieliście, że istnieje taka gra jak PC Building Simulator? Nie tylko istnieje, ale teraz oferowana jest za darmo.

PC Building Simulator do pobrania za darmo

Dziś czwartek, niektórzy pewnie pamiętają, że to ten dzień, w którym na Epic Games Store aktualizowana jest oferta dotycząca darmowych gier. Z powyższej wzmianki dowiedzieliście się natomiast, że tym razem padło na PC Building Simulator przygotowany przez studio The Irregular Corporation.

Tradycyjnie w przypadku tego typu oferty w omawianym sklepie, promocja obowiązuje przez tydzień. Grę można przypisać do swojego konta na Epic Games Store do 14 października do godziny 17:00 naszego czasu.

PC Building Simulator to nie tylko składanie komputerów

Tytuł PC Building Simulator zdradza wiele, ale nie wszystko. To symulator serwisu komputerowego, trzeba zatem zarobić jak najwięcej nastawiając się na konieczność diagnozowania oraz usuwania awarii, aczkolwiek ważną część stanowią zamówienia na upgrade'y oraz wspomniane składanie zestawów komputerowych.

Smaczkiem w tym kontekście są licencje, dzięki którym montuje się sprzęt z podzespołów, które faktycznie istnieją. Dostępne są produkty z logo AMD, Nvidia, Intel, ASUS, MSI, Razer, be quiet!, EVGA i wielu innych. Przewidziano nawet możliwość sprawdzania zmontowanego PC w benchmarkach, a nawet podkręcania.

W przyszłym tygodniu promocja będzie pokaźniejsza

Również zwyczajowo zarządzający Epic Games Store podali gry, jakie pojawią się w promocji w następnej kolejności. Liczba mnoga nie jest przypadkowa. Pojawi się bowiem Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, ale też pakiet Epic Paladins.

Źródło: Epic Games Store