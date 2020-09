W tym roku seria Pro Evolution Soccer świętuje swoje 25. urodziny. Firma Konami nie zdecydowała się jednak na wypuszczenie z tej okazji nowej gry – zamiast tego otrzymujemy tylko aktualizację składów, zawodników i strojów.

PES 2021 już dostępny. Aktualizacja i cała gra w jednym

Choć nie wprowadza żadnych zmian w mechanice PES 2021 jest jednak samodzielną produkcją (więc nie wymaga do działania „podstawki” w postaci ubiegłorocznej odsłony). To dobra i zła wiadomość zarazem. Dobra dla tych, którzy odpuścili zakup poprzedniej części. Zła dla tych, którzy ją kupili, bo teraz muszą kupić całą grę jeszcze raz. Sytuację nieco łagodzi znacznie niższa niż zwykle cena. Standardowa edycja na PC kosztuje 108 złotych, a na konsole Xbox One i PlayStation 4 – 124 zł.

Podkreślmy raz jeszcze to, że eFootball PES 2021 Season Update – bo tak brzmi pełen tytuł – nie zawiera żadnych nowości względem edycji na rok 2020. Ta to jednak kawał solidnej gry, zbierającej nawet lepsze recenzje niż ubiegłoroczna FIFA. Cechuje ją duży realizm i to, że oddaje graczom sporo swobody. Niewiele można też zarzucić jej pod względem oprawy wizualnej.

Zobacz najnowszy zwiastun PES 2021 z okazji premiery:

W przyszłym roku doczekamy się natomiast pełnoprawnej odsłony z masą nowości, a także ładniejszą grafiką, płynniejszymi animacjami i zaawansowaną fizyką. Oparta na silniku Unreal Engine gra PES 2022 zadebiutuje na pecetach oraz konsolach, nie wyłączając z tego grona tych najnowszych, a więc PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Źródło: Konami

Czytaj dalej o grach sportowych: