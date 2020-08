Dziś miejsce ma premiera gry UFC 4 i wygląda na to, że zdecydowanie warto zagrać. Ekipa EA Sports wykonała kawał dobrej roboty, a zmiany, jakie wprowadziła są oceniane pozytywnie.

Dziś premiera UFC 4 na Xbox One i PS4

Zgodnie z wcześniejszymi i zapowiedziami i bez żadnych opóźnień w sklepach zadebiutowała gra UFC 4. Najnowsza odsłona serii rozwijanej przez EA Sports jest dostępna w wersjach przeznaczonych na konsole Xbox One oraz PlayStation 4. W obu przypadkach trzeba liczyć się z niemałym wydatkiem – w okolicach 290 złotych. No chyba, że opłacacie abonament EA Access – wtedy cena spada o kilka dyszek, a ponadto wcześniej możecie testować grę przez 10 godzin bez dodatkowych opłat.

UFC 4 z nowym trybem kariery i kilkoma innymi nowinkami

Jedną z największych nowości w UFC 4 jest tryb kariery z możliwością stworzenia własnego zawodnika. Kolejnymi etapami są treningi i walki, a sukcesy w tych ostatnich pozwolą piąć się po kolejnych szczeblach, by wreszcie dotrzeć na sam szczyt i zostać supergwiazdą MMA. Więcej na ten temat dowiecie się z filmu poniżej, a tymczasem dodajmy, że wśród innych trybów odnajdujemy na przykład Blitz Battles i Online World Championships.

Spośród pozostałych nowinek na pewno warto wymienić ujednolicony system rozwoju zawodnika, bardziej płynne kombinacje ciosów oraz udoskonalą walkę w parterze. To zaś, co się nie zmieniło, to fakt, że po raz kolejny otrzymujemy realistyczne, a zarazem dające dużo frajdy doświadczenie MMA. Ma ono być teraz jednak równocześnie głębsze i bardziej dostępne. Jest też kilka nowych środowisk, a zespół komentatorów wzbogacił się o Daniela „DC” Cormiera.

UFC 4 ocenione w recenzjach. Jest dobrze!

Jak to wszystko wypada w praktyce? Okazuje się, że niewielu recenzentów ma jakieś zastrzeżenia. Jeśli już, to są to zarzuty, że ekipa EA Sports wprowadziła za mało nowości i za słabo stara się, by przyciągnąć graczy na dłużej. Sama mechanika rozgrywki, przygotowane tryby czy oprawa wizualna to elementy, które są jak najbardziej chwalone. Jest też raczej zgoda, co do tego, że to najlepsza gra poświęcona MMA w historii.

Jeśli jesteście ciekawi, to poniżej przedstawiamy kilkanaście spośród pierwszych ocen:

Attack of the Fanboy – 8,0/10

COGconnected – 8,6/10

DualShockers – 7,0/10

Forbes – 9,5/10

Game Informer – 8,5/10

Game Rant – 8,0/10

GamingTrend – 8,6/10

Hardcore Gamer – 6,0/10

Hobby Consolas – 8,0/10

IGN – 8,0/10

PlayStation Universe – 9,5/10

Shacknews – 7,0/10

Vandal – 7,5/10

Źródło: Electronic Arts, informacja własna

