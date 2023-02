Pakistański Urząd ds. Telekomunikacji (PTA) zablokował Wikipedię. To kolejna decyzja pokazująca, że władze tego kraju chcą w jeszcze większym stopniu kontrolować cyfrowe treści na różnych platformach.

Wikipedia została zablokowana w Pakistanie

Sygnały sugerujące opisywany scenariusz pojawiły się jeszcze przed weekendem. Pakistański Urząd ds. Telekomunikacji zadecydował wtedy o częściowym ograniczeniu dostępu do Wikipedii oraz wydał zarządzającym platformą zalecenia, iż w ciągu 48 godzin powinni usunąć „bluźniercze treści”. Oficjalnie nie podano, co konkretnie budzi kontrowersje, ale obserwatorzy nie mają wątpliwości, iż chodzi o materiały godzące (w rozumieniu przedstawicieli PTA) w islam.

rozwiń

W związku z tym, iż nie pojawiła się oczekiwana reakcja, zadecydowano o zablokowaniu Wikipedii na terenie Pakistanu. Ten sam los spotkał zresztą wszystkie projekty spod skrzydeł Wikimedia Foundation. Owa oczekiwana reakcja to usunięcie wszystkich wskazanych przez PTA zapisów, a nie, jak powiedział rzecznik prasowy tej instytucji, „ich części”.

Wikimedia Foundation prosi o rozsądek

Mówimy tutaj o decyzji, która godzi w wiele osób. Nie każdy może zdawać sobie sprawę z tego, iż Pakistan to jeden z najbardziej licznych narodów, wedle ostatnich danych znajduje się na 5. miejscu listy najbardziej zaludnionych krajów. Anglojęzyczna wersja Wikipedii odnotowuje tam ponad 50 milionów odsłon miesięcznie.

Przedstawiciele Wikimedia Foundation publicznie zwracają się do Pakistańskiego Urzędu ds. Telekomunikacji o zmianę decyzji wskazując przede wszystkim na fakt, iż dostęp do wiedzy jest prawem człowieka.

„Wierzymy, że dostęp do wiedzy jest prawem człowieka. Blokada @Wikipedia w Pakistanie uniemożliwia piątemu najbardziej zaludnionemu narodowi na świecie dostęp do największego repozytorium bezpłatnej wiedzy. Jeśli będzie tak dalej, pozbawi to wszystkich również dostępu do historii i kultury Pakistanu.” - czytamy w oświadczeniu Wikimedia Foundation

Wikipedia nie jest jedyną poszkodowaną przez pakistańską cenzurę

Trudno jednak spodziewać się, aby takie argumenty spotkały się z aprobatą pakistańskich władz. Trudno z mimo dyskutować na tematy światopoglądowe i religijne, o czym wcześniej przekonały się inne firmy rozwijające swoje projekty w Internecie. Ostatnio na cenzurowanym znalazł się tam TikTok, ale już wcześniej z blokowaniem treści walczyli przedstawiciele Facebooka i YouTube'a.

Źródło: Wikimedia Foundation, foto: unsplash