Nie masz ukończonych 18 lat, a lubisz spędzać długie godziny w grach online? W takim razie ciesz się, że nie mieszkasz w Chinach.

Nowe regulacje w Chinach, 3 godziny grania online tygodniowo dla nieletnich

O uzależnieniu od gier mówi się sporo. Czy jednocześnie podejmowane są kroki ku temu, aby takiemu zjawisku przeciwdziałać? W Chinach bez wątpienia tak. Co więcej, są to kroki naprawdę restrykcyjne. Tamtejszy urząd National Press and Publication Administration (NAAP) ogłosił aktualizację polityki mającej na celu ograniczenie uzależnienia od gier wśród młodzieży.

Tamtejsze władze nie zwlekały z wprowadzeniem jej w życie. W efekcie, obecnie osoby poniżej 18 roku życia mogą spędzać przy grach online (niektóre źródła starają się jeszcze weryfikować, czy aby na pewno coś z tego nie będzie dotyczyć również grania offline) tylko 3 godziny tygodniowo. Co więcej, nie można rozkładać tego dowolnie, można wykorzystać jedynie w piątki, soboty i niedziele pomiędzy 20:00 a 21:00. Tak, dziennie młodzi gracze nie pobawią się zatem dłużej niż godzinę. Limit będzie zwiększony o kolejną godzinę jeśli w danym tygodniu przypadnie państwowe święto.

„Wielu rodziców twierdzi, że problem uzależnienia od gier wśród nastolatków i dzieci poważnie wpłynął na ich zdolności do nauki, a także na ich zdrowie fizyczne i psychiczne, powodując nawet szereg problemów społecznych.” - rzecznik prasowy NAAP

Szokujące? Jeśli przyjrzeć się bliżej przepisom stosowanym w Państwie Środka, raczej nie. Podobne regulacje stosowane są tam już od pewnego czasu. Tyle tylko, że były mniej radykalne, bo pozwalały na 1,5 godziny grania online dziennie (3 godziny w weekendy i święta). To sprawia, że wypracowane są już również odpowiednie narzędzia do kontroli przestrzegania przepisów. I nie dotyczy to jedynie graczy i ich rodziców, ale też firma zajmujących się tą gałęzią rozrywki działających w Chinach.

Czy branża gier poniesie straty?

Już wzmianka o dotychczasowych ograniczeniach sugeruje, że nie powinno mieć to wielkiego wpływu na producentów oraz wydawców gier. Potwierdzają to również dane publikowane przez Tencent, który powinien być przecież świetnie zorientowany w temacie. Jak podaje, gracze poniżej 16 roku życia odpowiadają za 2,6% jego przychodów brutto z rynku chińskiego. W przypadku graczy poniżej 12 lat jest to już zaledwie 0,3%.

Jak zapatrujecie się na takie regulacje prawne? Faktycznie chodzi tu o dobro dzieci, czy może jak niektórzy sugerują o zacieśnianie kontroli nad społeczeństwem?

Źródło: scmp