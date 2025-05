Wyścig na rynku autonomicznie sterowanych pojazdów trwa głównie w USA. Uber coraz prężniej inwestuje w ten sektor i oświadczył, że chce wprowadzić robotaxi do 15 miast na całym świecie. W Europie mają się one pojawić w przyszłym roku.

Autonomicznie sterowane taksówki działają jak tradycyjne usługi przewozowe, ale bez kierowcy. Pasażerowie zamawiają je przez aplikację, a następnie pojazd autonomiczny zabiera ich do celu, korzystając z oprogramowania i czujników (kamery, radary, lidary) do analizy otoczenia i bezpiecznego prowadzenia. To prawdziwa innowacja w tym sektorze, dlatego wyścig na rynku autonomicznych taksówek cały czas trwa, koncentrując się głównie na USA. Firmy technologiczne rozwijają swoje usługi robotaxi, wprowadzając je do kolejnych stanów, podczas gdy Europa na razie przygląda się temu postępowi. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie dzięki nowej współpracy, którą nawiązał Uber. Amerykański gigant z branży transportowej coraz chętniej zawiera umowy z chińskimi firmami, co może przyspieszyć rozwój autonomicznych taksówek również na Starym Kontynencie.

Uber: Pierwsze wdrożenie planowane w 2026 r.

Uber chce wprowadzić na szeroki rynek autonomiczne pojazdy także poza USA. W tym celu nawiązuje partnerstwa, m.in. z chińskimi firmami - startupem Momenta oraz z WeRide. Momenta to wiodąca firma w dziedzinie autonomicznej jazdy, która oferuje zarówno system wspomagania jazdy Mpilot, który jest gotowy do masowej produkcji, jak i MSD (Momenta Self-Driving), skoncentrowany na osiągnięciu pełnej autonomii. Ma doświadczenie w autonomicznych przejazdach pojazdów w chińskich miastach.

Natomiast we współpracę z chińskim deweloperem pojazdów autonomicznych (AV) WeRide Uber zainwestował 100 mln dolarów. Celem tej współpracy jest wprowadzenie technologii robotaksówek do 15 nowych miast w ciągu najbliższych pięciu lat. To część strategii Ubera na rzecz innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań transportowych. Pierwsze wdrożenie technologii zaplanowano na 2026 rok, choć początkowo będzie ono realizowane z obecnością operatorów bezpieczeństwa na pokładzie.

Robotaksówki jeżdzą już po Abu Zabi

Podobnie jak w przypadku współpracy Ubera z Waymo, usługi robotaksówek WeRide będą dostępne za pośrednictwem aplikacji Uber. Uber zajmie się operacjami floty, podczas gdy WeRide będzie odpowiedzialne za technologię napędzającą te usługi. Na razie WeRide wprowadziło niedawno swoje usługi robotaksówek w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi.

„Dzisiejsze ogłoszenie jest znaczącym kamieniem milowym w realizacji obietnicy autonomicznej mobilności w większej liczbie miejsc na świecie” – przekazał Dara Khosrowshahi, dyrektor generalny CEO Ubera w komunikacie. „Wykorzystując globalną skalę Ubera, wiedzę operacyjną i wiodącą technologię rynkową, jesteśmy podekscytowani współpracą z najnowocześniejszymi firmami AV, takimi jak WeRide, aby pomóc im w komercjalizacji ich pojazdów i zapewnieniu korzyści z autonomii większej liczbie pasażerów” - dodał.

W planach Dubaj i Europa

Uber i WeRide planują też dalszą ekspansję w Dubaju oraz w miastach europejskich. WeRide zamierza co roku wprowadzać swoje usługi w kilku nowych miastach poza USA i Chinami, które dotychczas były liderami w dziedzinie pojazdów autonomicznych. Ponadto Uber i WeRide nawiązali współpracę z Urzędem Drogowym i Transportowym (RTA) w Dubaju. W ramach umowy Uber i RTA będą współpracować przy programach pilotażowych, wykorzystując technologię Ubera do dopasowywania pasażerów do pojazdów AV, zapewniając jednocześnie płynne i przyjazne dla użytkownika doświadczenie. Partnerstwo będzie również badać dane, protokoły bezpieczeństwa i ramy regulacyjne, aby wspierać płynne przejście na autonomiczną mobilność w Dubaju.

„Jesteśmy podekscytowani możliwością podniesienia naszej współpracy z Uberem na nowy poziom. Ekspansja na nowe miasta na różnych kontynentach odzwierciedla zaufanie obu firm do naszej technologii oraz wspólne zaangażowanie w innowacyjne i zrównoważone rozwiązania transportowe” – przekazał Tony Han, założyciel i CEO WeRide.

W tym roku WeRide planuje uruchomić w pełni bezzałogowe operacje Robotaksówek w Zurychu w Szwajcarii. Firma obsługuje już autonomiczną usługę wahadłową Robobus na lotnisku w Zurychu we współpracy z Flughafen Zürich AG i Swiss Transit Lab. WeRide zadebiutowało niedawno na giełdzie Nasdaq Global Select Market w USA pod symbolem „WRD”. Założona w 2017 r. firma WeRide dostarcza autonomiczne systemy jazdy od poziomu SAE 2 do poziomu 4. Przeprowadziła badania i rozwój, testy i operacje w 30 miastach w siedmiu krajach.

Uber wcześniej sam rozwijał sektor autonomicznych pojazdów

Warto przypomnieć, że Uber wcześniej prowadził dział zajmujący się autonomiczną jazdą, jednak w 2020 roku zdecydował się sprzedać go firmie Aurora Technologies, wspieranej przez Amazona. W ramach tej transakcji Uber zobowiązał się do zainwestowania 400 milionów dolarów w Aurorę.

Źródło: Uber, The Robot Report