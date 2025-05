Koniec Intel DeepLink. Technologia odchodzi do lamusa

Intel po cichu wycofał się z technologii DeepLink, która miała zapewnić lepszą wydajność podczas pracy twórczej. Rozwiązanie nie będzie dalej rozwijane. W praktyce nie jest to duża strata, ponieważ technologia nie cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Technologia Intel DeepLink została wprowadzona w 2021 roku wraz z premierą kart graficznych Intel Arc. Jej celem było zwiększenie wydajności komputerów poprzez współdziałanie procesora, zintegrowanego GPU oraz samodzielnej karty graficznej Intela.

DeepLink umożliwiała m.in. dynamiczne zarządzanie energią (Dynamic Power Share) oraz równoległe kodowanie wideo (Hyper Encode), co przyspieszało zadania kreatywne, takie jak edycja filmów czy renderowanie. Dzięki temu użytkownicy mogli efektywniej wykorzystywać wszystkie komponenty komputera lub laptopa. Mimo tych zalet, technologia nie zdobyła większej popularności na rynku.

Koniec Intel DeepLink

W jednym z wątków na platformie GitHub użytkownik zwrócił uwagę, że funkcja Intel Deep Link nie aktywuje się w programie OBS (Open Broadcaster Software), mimo korzystania z procesora Intel Core Ultra 7 265K oraz karty graficznej Acer Nitro Intel Arc B580 OC. W odpowiedzi inny użytkownik, posługujący się nickiem Zack-Intel, poinformował, że technologia Deep Link nie jest już aktywnie wspierana i nie będzie otrzymywać przyszłych aktualizacji, co oznacza brak dalszych zmian w dostępnych funkcjach.

“Chciałem poinformować Cię o zmianach dotyczących funkcji Intel® Deep Link. Technologia Deep Link nie jest już aktywnie rozwijana i nie będzie otrzymywać przyszłych aktualizacji, co oznacza, że jej funkcjonalność pozostanie bez zmian – niezależnie od obecnego stanu działania.

Rozumiem, że może to wpłynąć na sposób korzystania z tej technologii, dlatego chcemy, abyś wiedział, że jesteśmy tutaj, aby pomóc. Więcej informacji na temat zakresu i wymagań Deep Link znajdziesz w tym artykule: Informacje o technologii Intel® Deep Link.”

Wygląda na to, że Intel "po cichu" porzucił technologię DeepLink i nie planuje jej dalszego rozwoju. Prawdę mówiąc nie jest to specjalne zaskoczenie, bo nie była to popularna opcja. Nie pojawił się jednak żaden oficjalny komunikat na ten temat. Skontaktowaliśmy się z producentem z prośbą o komentarz — gdy tylko otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy artykuł.