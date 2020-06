Jak często zmieniacie tapetę w swoim smartfonie? Posiadacze wybranych modeli z systemem Android przekonują się właśnie, że może być to bardzo niebezpieczna czynność.

Śmiertelna tapeta na Androida. Po jej ustawieniu smartfon wariuje

Niektórzy nie przywiązują do tego wagi, ale wiele osób lubi przynajmniej czasem zmienić tapetę na smartfonie. Dużym wzięciem cieszą się nie tylko piękne kobiety, ale i krajobrazy. W ich przypadku przede wszystkim góry, jeziora i zachody słońca. Wydaje się zatem, że połączenie tych trzech elementów daje rewelacyjny efekt. Najnowszy przykład pokazuje, że faktycznie może cieszyć oko, ale jedynie przez chwilę.

W sieci krąży obrazek, który zyskał już miano śmiertelnego. Prezentuje właśnie opisywany wyżej krajobraz, ale ustawienie go jako tapety skutkuje poważną awarią smartfona z Androidem. Jej skala i objawy są nieco inne w zależności od modelu, ale w większości przypadków sprawiają, iż użytkownik zostaje zmuszony do przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

Kogo konkretnie dotyczy omawiany problem? Ze zgłaszanych raportów wynika, iż podatne są na niego przede wszystkim smartfony z logo Google oraz Samsung. Prawdopodobnie dopisać można do tego również modele Nokia.

Nie jest to jednak katalog zamknięty i lepiej nie sprawdzajcie niczego na swoim smartfonie, niezależnie od tego, jakiej marki on jest. Na poniższych materiałach wideo możecie zobaczyć, jakie skutki daje ustawienie omawianej tapety na smartfonach od Google.

Winny jest najprawdopodobniej nieprawidłowy profil kolorów

Ze wstępnych ustaleń wynika, iż powodem takiego obrotu spraw jest nieprawidłowy profil kolorów i nieradzenie sobie smartfona z przejściem z RGB na sRGB. Bardziej szczegółowe ustalenia pojawią się z czasem, być może do sprawy odniesie się też Google.

Niestety, nie jest to awaria, którą da się rozwiązać zresetowaniem smartfona. Niektórym udaje się przywrócić go do wcześniejszego stanu w trybie awaryjnym. Zazwyczaj kończy się jednak na wspomnianym powyżej przywracaniu ustawień fabrycznych.

...this is not verified.



This means that an image with a Color Space that isn't supported will likely cause a crash on that device if it is set as the wallpaper.



So what's the Color Space of this image? RGB. pic.twitter.com/bSxyJIIy8S — Dylan Roussel (@evowizz) May 31, 2020

