Szyfrowanie telefonu z Androidem to proces, który brzmi skomplikowanie, a w praktyce z jego wykonaniem powinni poradzić sobie także mniej zaawansowani użytkownicy. Trzeba jednak nie tylko poznać instrukcję krok po kroku, ale też pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Szyfrowanie smartfona zwiększa bezpieczeństwo danych

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że czytacie ten tekst na smartfonie. A nawet jeśli nie, to zapewne i tak z tego typu urządzenia korzystacie. Coraz trudniej znaleźć osobę, która może lub chce funkcjonować bez dobrego smartfona. Zdecydowanie łatwiej o tych, którzy przechowują na nim mnóstwo danych - firmowych, prywatnych, często nie tylko ważnych, ale bardzo osobistych. Oddanie ich w niepowołane ręce byłoby, delikatnie mówiąc, problemem. Wprawdzie niemal wszyscy korzystają z podstawowych zabezpieczeń (czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy czy kod PIN), ale w myśl zasady, iż bezpieczeństwo naszych danych jest bezcenne warto pokusić się o coś więcej, w tym właśnie o szyfrowanie. Dopiero ono (w przeciwieństwie do wymienionych podstawowych zabezpieczeń) pozwala twierdzić, że po utracie smartfona trudno będzie komukolwiek dostać się do przechowywanych w pamięci elementów.

Jak najprościej przedstawić szyfrowanie? To proces, w wyniku którego dane przechowywane w pamięci przybierają inną, zakodowaną formę. Jest ona nieczytelna bez odpowiedniego „klucza”. Ten rzecz jasna powinien znać wyłącznie właściciel smartfona. Dzięki temu ktoś obchodząc blokadę ekranu i dostając się do danych, otrzyma nieczytelny ciąg znaków.

Google już dawno zdało sobie sprawę, że szyfrowanie znacząco zwiększa bezpieczeństwo danych. Jest dostępne w systemie Google Android od lat, ale rodziło się w sporych bólach. Przechodziło pewne zmiany, także w zakresie tego, w jaki sposób użytkownik może je przeprowadzać. Od pewnego momentu stało się wreszcie opcją domyślną, z której producenci mogą, a nawet powinni korzystać. Sprawdzenie, czy smartfon jest szyfrowany jest banalnie proste. Wystarczy sprawdzić ustawienia i odnaleźć w nich opcję Szyfrowanie. Jeśli znajduje się tam zapis „Zaszyfrowane” to dane są chronione. Jeśli natomiast widnieje tylko pole „Zaszyfruj telefon” to trzeba pokusić się o dodatkowe działania.

Jak zaszyfrować urządzenie z Androidem? Krok po kroku

Najważniejsze czynności, jakie musi wykonać tutaj użytkownik to te mające miejsce przed startem samego procesu szyfrowania.

Przede wszystkim należy pamiętać o przygotowaniu kopii zapasowej. Ważny jest też poziom naładowania baterii, zaleca się aby wynosił przynajmniej 80%, ale najlepiej będzie podłączyć smartfona do ładowarki. To ważne, ponieważ cały proces jest dość długi, trwa ponad godzinę. Nie obejdzie się bez ustawienia kodu PIN / hasła. Jeśli powyższe kroki zostały wykonane można przejść do wspominanej wyżej zakładki i wybrać opcję „Zaszyfruj telefon”. Wyświetlona zostanie wtedy krótka informacja z ostrzeniem, iż jest to proces nieodwracalny. Ponowny wybór opcji „Zaszyfruj telefon” to już oddanie reszty działań urządzeniu.

Trzeba tu podkreślić, że mowa o szyfrowaniu danych przechowywanych w pamięci smartfona, chronionych np. przy jego zgubieniu czy kradzieży. Gdy korzysta z niego właściciel i np. przesyła coś przez Internet te same dane nie mają postaci zaszyfrowanej.

Użytkowanie zaszyfrowanego smartfona nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych działań, wszystkie czynności wykonuje się dokładnie tak samo, jak przed tym procesem. W identyczny sposób można przeprowadzić szyfrowanie karty pamięci.

Szyfrowanie telefonu z Androidem - wady

Aby przedstawić jak najpełniejszy obraz omawianego procesu wypada podejść do niego także od drugiej strony. Jeśli zazwyczaj widzicie do połowy pustą szklankę lub po prostu chcecie znać wszelkie możliwe konsekwencje swoich działań, także tutaj można mówić o wadach. Przede wszystkim warto wziąć pod uwagę, iż zaszyfrowanie telefonu może przełożyć się na niewielki spadek wydajności. Nie będzie on zauważalny na smartfonach z wyżej i średniej półki, ale jeśli ktoś posiada tańszy i starszy model powinien brać to pod uwagę.

Nie poleca się przeprowadzania tego procesu na zrootowanych urządzeniach, może przebiegać on wtedy niepoprawnie, co podważa w tym przypadku sens jakichkolwiek działań (rootowanie po szyfrowaniu kłopotem nie będzie). Trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że szyfrowanie telefonu to ulica jednokierunkowa, nie można tego procesu ot tak odwrócić.

Szyfrowanie plików przy pomocy aplikacji

Alternatywnym rozwiązaniem jest natomiast szyfrowanie nie całej pamięci smartfona, ale wybranych elementów w niej przechowywanych. Tutaj też z pomocą przyjść mogą zewnętrze aplikacje dostępne w sklepie Google Play. Godne polecenia są np. SSE - File/Text Encryption & Password Vault lub Crypto Ghost- File Encryption. Tutaj zresztą dochodzimy do możliwości rozbudowy całego tematu, ponieważ tego typu aplikacje skupiają się nie tylko na przechowywanych plikach. Dla przykładu Safe Camera - Photo Encryption to aplikacja, która wykorzystuje algorytm AES 256 do szyfrowania wykonywanych zdjęć i przechowywania ich w bezpiecznej galerii.

Kiedy po raz pierwszy zetknęliście z szyfrowaniem w systemie Android? Musieliście przeprowadzać ten proces ręcznie?

