Ciekawy projekt na Madagaskarze ma połączyć nowoczesne technologie ze zrównoważonym rozwojem i pracą humanitarną.

Thinking Huts jest organizacją non-profit z Kolorado, która wspiera inwestowanie w strukturę edukacyjną. Teraz połączyła siły ze studiem architektonicznym oraz firmą zajmującą się technologią druku 3D. Ich wspólnym celem stało się stworzenie pierwszej szkoły na świecie, która zostanie wydrukowana przy użyciu technologii 3D.

Pierwsza szkoła wydrukowana w 3D

Budynki powstające przy pomocy drukarek 3D zużywają mniej betonu niż tradycyjne. Dlatego też ściany szkoły zostaną wydrukowane, co znacznie zmniejszy czas i koszty budowy. Proces zajmujący miesiące można skrócić do kilku dni, a czasem godzin. Dodatkowo, technologia druku 3D minimalizuje emisję dwutlenku węgla, co jest dzisiaj niezwykle istotną kwestią. Pomysłodawcy chcą wykorzystywać też materiały pozyskiwane lokalnie, z których powstaną drzwi, okna i dach. Nauczą również członków lokalnych społeczności korzystania z drukarek 3D, dzięki czemu sami będą mogli odtwarzać proces budowy większej liczby szkół.

„Thinking Huts ma potencjał, aby zmienić edukację milionów ludzi na całym świecie. Wykorzystanie technologii 3D do projektowania i rozwijania szkół znacznie poprawi dostęp do wysokiej jakości edukacji dla niedostatecznie obsługiwanych społeczności” - powiedział Asif Khan, członek zarządu Thinking Huts.

Szkoła zainspirowana kształtem ula

Projekt szkoły zostanie zbudowany w konfiguracji umożliwiającej rozbudowę. Budynki przypominające małe chatki można ustawiać w różnych konfiguracjach i bezproblemowo łączyć. Elementy są łatwe w transporcie i montażu, dzięki czemu są idealne do stawiania ich w trudniej dostępnych miejscach na świecie, gdzie szkół jest za mało lub w ogóle ich nie ma.

Oprócz zbudowania szkół, Thinking Huts opracuje programy seminariów i będzie wspierać portal dla uczniów i nauczycieli. Umożliwi on wspólną naukę, a także dostęp do dodatkowych materiałów. Organizacja nie zamierza dyktować szkołom jak mają funkcjonować. Zamiast tego, będzie je wspierać zasobami edukacyjnymi z różnych dziedzin, takich jak nauka czytania i pisania, matematyka, zdrowie czy rolnictwo.

Eksperci z Thinking Huts wzięli pod uwagę siedem krajów. Ostatecznie pierwsza szkoła powstanie na Madagaskarze, który został wybrany nie tylko z pilnej potrzeby stworzenia infrastruktury edukacyjnej. Ważnym czynnikiem jest potencjał energii odnawialnej, potencjał rozwoju gospodarczego i stabilność polityczna.

Pierwsza szkoła zbudowana przy użyciu technologii 3D ma powstać w 2021 roku. Jeżeli pomysł sprawdzi się w praktyce i okaże się opłacalny, wkrótce pojawi się więcej podobnych szkół – najpierw na Madagaskarze, a potem być może i na całym świecie.

Źródła: Thinking Huts, Interesting Engineering

Warto zobaczyć również: