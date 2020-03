Obecnej sytuacji chyba nikomu nie trzeba wyjaśniać. Na świecie panuje pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje COVID-19 – zakaźną chorobę układu oddechowego, która może doprowadzić do zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Statystyki są porażające: ponad 471 tys. zarażonych i 21 tys. zgonów. Z dnia na dzień jest coraz gorzej.

Osoby, u których wystąpiła najcięższa forma choroby, wymagają podłączenia pod respirator - to urządzenie, które wspomaga lub zastępuje mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej. Niestety, wzrost zachorowań oznacza wzrost zapotrzebowania na respiratory, więc takich urządzeń wkrótce może zabraknąć (z tego powodu Tesla zadeklarowała przekształcenie swoich fabryk).

Rozwiązaniem problemu może okazać się… druk 3D. Polska firma Urbicum opracowała VentilAid – respirator, który można wydrukować na drukarce 3D. Projekt urządzenia został udostępniony za darmo w Internecie.

VentilAid wykorzystuje tanie i powszechnie dostępne komponenty, a jego produkcja trwa 15 godzin. Niedawno udostępniono drugą wersję urządzenia, która cechuje się większą niezależnością źródeł zasilania i możliwością użycia jeszcze prostszych komponentów. To jednak nie koniec rewelacji! Wiemy, że do zespołu przyłączyli się specjaliści od sprzętu medycznego, a prace nad trzecim prototypem są na ukończeniu.

Folks, #VentilAid

V2 is available on our #GitLab

- the design of the chassis is changed, no slider from now

- the endstops became adjustable via a dovetail mounting part

- the checkvalve has been improved in order to make supportless printing viable

V3 is coming. pic.twitter.com/UqJdeFrdBJ