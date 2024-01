Wyniki finansowe firm Samsung i Sony za 2023 r. przynoszą niespotykaną od bardzo dawna sytuację. Okazuje się, wbrew mogącym pojawiać się przypuszczeniom, że więcej zarobiła japońska korporacja.

Z opublikowanych danych dotyczących zysków operacyjnych w czwartym kwartale 2023 r. wynika, że w ujęciu rok do roku Samsung zanotował spadek o aż 34,4 proc. - do 2,11 mld dolarów. Oczekuje się, że za cały 2023 r. będzie to 5,62 mld dolarów.

Sony z większym zyskiem niż Samsung. Pierwszy raz od 24 lat

Portal sammobile zauważa, że tego typu wyniki wyglądają bardzo interesująco na tle Sony. Japońska korporacja ma bowiem zamknąć 2023 r. z wynikiem 7,95 mld dolarów zysku operacyjnego. Oznacza to, że Sony po raz pierwszy od 1999 r. pokonało na tym polu Samsunga. Nie bez znaczenia było jednak duże skupienie się Sony nie tylko na własnej produkcji, ale również na transformacji cyfrowej, restrukturyzacji i agresywnym podejściu do fuzji i przejęć.

Część osób postrzega obydwie firmy wyłącznie przez pryzmat smartfonów. W przypadku tego typu urządzeń Samsung jest jednym z liderów sprzedaży i radzi sobie zdecydowanie lepiej niż Sony, które przez lata notowało tam straty (ostatnio sytuacja uległa poprawie) i ograniczyło działalność do wyłącznie kilku nowym modeli rocznie. Warto jednak zauważyć, że są to marki mające znacznie szersze portfolio i zajmujące się produkcją nie tylko urządzeń, ale także komponentów. I to właśnie tutaj należy upatrywać źródła gorszych notowań największej południowokoreańskiej firmy technologicznej.

Z czego wynikają mniejsze zyski Samsunga?

Jak wyjaśniono na łamach sammobile, Samsung przechodzi trudny czas przede wszystkim ze względu na nadmiar podaży i spadające ceny na rynku pamięci. Właśnie to w głównej mierze miało dać Sony szansę, aby po raz pierwszy od ponad dwóch dekad pobić zysk operacyjny Koreańczyków. Przypomniano też, że w ostatnich latach Samsung mocno inwestował w swoją infrastrukturę, m.in. wybudował i otworzył nową fabrykę półprzewodników w Pyeongtaek. Nieprzerwanie rozwija też technologie związane z produkcją paneli OLED.

Samsung oraz analitycy spodziewają się, że rynek półprzewodników odbuduje się już 2024 r. Powinno to wpłynąć na ponownie wyższe zyski operacyjne firmy. W pierwszym kwartale tego roku będą one w dużej mierze zależały także od sprzedaży nowych flagowych smartfonów z serii Galaxy S24. Kolejne propozycje z tej serii urządzeń co roku budzą bardzo duże zainteresowanie klientów.