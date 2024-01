Apple udostępnił aktualizację iOS 17.3. Właściciele kompatybilnych smartfonów otrzymują wraz z nią dostęp do funkcji Ochrona skradzionego urządzenia. Wyjaśniamy, jak działa.

Apple co roku wydaje nową, dużą wersję swojego mobilnego systemu operacyjnego. Pomiędzy nimi zawsze pojawiają się jednak mniejsze aktualizacje, które zazwyczaj skupiają się na poprawkach zabezpieczeń i eliminacji błędów zgłaszanych przez użytkowników. Niekiedy posiadacze iPhone'ów otrzymują jednak wraz z nimi także nowe funkcje. Właście tak dzieje się w przypadku debiutującego teraz iOS 17.

Aktualizacja iOS 17.3. Wprowadza funkcję Ochrona skradzionego urządzenia

Chodzi o funkcję Stolen Device Protection (Ochrona skradzionego urządzenia w polskim menu). Jak wyjaśnia producent, jest to rozwiązanie, które wprowadzono z myślą o zapewnieniu dodatkowego mechanizmu zabezpieczeń w sytuacjach, gdy iPhone znajdzie się z dala od znanych lokalizacji (dom, praca, itp.). Funkcję wprowadzono przede wszystkim z myślą o ewentualnej kradzieży iPhone’a i lepszego zabezpieczenia danych użytkownika.

Jeśli złodziej ukradnie iPhone’a i będzie znał kod dostępu, funkcja Stolen Device Protection i tak pokrzyżuje mu plany. Niewykluczone, że jest to odpowiedź na informacje o sytuacjach, gdy złodzieje śledzili swoje przyszłe ofiary by najpierw poznać kod dostępu, a dopiero później ukraść urządzenie. Wraz z funkcją Ochrona skradzionego urządzenia potrzebny będzie nie tylko kod dostępu, ale również uwierzytelnianie biometryczne (Face ID lub Touch ID). Bez tego nie uzyska się dostępu m.in. do haseł i kart kredytowych.

Jak włączyć funkcję Stolen Device Protection?

Wejdź w Ustawienia, a następnie w opcję Face ID i kod,

Wprowadź kod do urządzenia,

Aktywuj funkcję Ochrona skradzionego urządzenia klikając w pole "Włącz ochronę".

Co więcej, dodatkowo omawiana funkcja wprowadza opcję Opóźnienie zabezpieczające. Ma ona jeszcze bardziej zabezpieczyć krytyczne ustawienia telefonu oraz zmiany na koncie Apple ID. Jeśli iPhone będzie poza znaną lokalizacją, to przed zmianą niektórych ustawień trzeba będzie uwierzytelnić się za pomocą Face ID lub Touch ID dwa razy (pomiędzy którymi upłynie godzina).

iOS 17.3. Kto może pobrać?

Aktualizacja iOS 17.3 jest dostępna na wszystkich smartfonach Apple, na których wydano iOS 17. Pełne zastawienie prezentujemy poniżej.