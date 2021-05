W sieci pojawił się pierwszy teaser filmu Last Night in Soho w reżyserii Edgara Wrighta. Otrzymaliśmy również informację, że już jutro światło dziennie ujrzy pierwszy zwiastun produkcji.

Anya Taylor-Joy intryguje w teaserze

Bohaterka miniserialu Gambit Królowej występuje razem z Thomasin McKenzie (Zaginione dziewczyny), w 15-sekundowym zwiastunie nadchodzącego filmu Edgara Wrighta. Jest to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji tego roku. Psychologiczny horror rozgrywać będzie się na ulicach Londynu, w latach 60. Teaser jest tajemniczy i niejasny, czego można się było spodziewać po najnowszym przedsięwzięciu Wrighta. Poniżej możecie obejrzeć wspomniany teaser:

Czy są znane szczegóły fabuły?

Fabuła ciągle trzymana jest w tajemnicy, znany jest tylko jej zarys. McKenzie, która gra Eloise, studentkę mody o wielkim talencie, ma zamiłowanie do stylu z lat 60. Dziewczyna podróżuje w czasie, a na swojej drodze spotyka Sandy (Taylor-Joy), aspirującą piosenkarkę, która staje się idolką Eloise. Dziewczyna dąży do spełnienia swoich marzeń. Czy gdy odkryje zło czające się na ulicach Londynu, poniesie konsekwencje? Tego być może dowiemy się ze zwiastunu, który ma trafić do sieci już jutro.

Źródło: GamesRadar+