Mamy tutaj fanów produkcji MCU? Jeśli tak, to mamy dla Was dobre wieści, bowiem Eternals – czyli nowa produkcja, nad którą czuwa reżyserka filmu Nomadland, właśnie ukazała się na nowym zwiastunie!

Eternals to jeden z czterech filmów Marvela, które mają pojawić się w 2020 roku. Black Widow trafi do kin i Disney + w lipcu, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings we wrześniu, a Spider-Man: No Way Home w grudniu. W filmie występują Angelina Jolie jako Thena, Richard Madden jako Ikaris, Kumail Nanjiani jako Kingo, Lauren Ridloff jako Makkari, Brian Tyree Henry jako Phastos, Gemma Chan jako Sersi, Salma Hayek jako Ajak, Kit Harington jako Dane Whitman, Lia McHugh jako Sprite oraz Don Lee jako Gilgamesz. Poniżej możecie obejrzeć wspomniany zwiastun:

Zobacz zwiastun filmu Eternals:

Kiedy premiera filmu Eternals?

Eternals powstaje w reżyserii Chloe Zhao – tej samej, która w tym roku odebrała dwa Oscary za produkcję Nomadland. Film pierwotnie miał ukazać się jeszcze w 2020 roku, jednak z powodu pandemii przełożono premierę filmu, który trafi wyłącznie do kin już 5 listopada 2021 roku.

