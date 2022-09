Wikingowie: Walhalla to serial, który spotkał się z bardzo skrajnymi opiniami. Z okazji Netflix Tudum nie tylko przypomniano o pracach nad 2. sezonem, ale też zdecydowano się coś pokazać.

Netflix promuje nowy sezon Wikingowie: Walhalla

Gdyby wyciągnąć średnią z branżowych recenzji i omawiać tę produkcję wyłącznie na ich bazie, to mielibyśmy naprawdę pozytywny obraz serialu. Chociaż i tu pojawiały się wyjątki, bo choćby u naszego recenzenta Wikingowie: Walhalla otrzymali niską notę. Ogromny rozrzut opinii pojawił się wśród widzów. Od zachwytów, poprzez obojętność, aż do naprawdę ostrej krytyki, można było usłyszeć i wyczytać niemal wszystko. Netflix raczej nie będzie rozdzierał z tego powodu szat. Tym bardziej, że po dość słabym otwarciu (precyzując, nie udało się wykręcić cyferek, na jakie liczono), w ogólnym rozrachunku oglądalność nie wypadła źle. Zresztą, skoro powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Prace nad zamówionym 2. sezonem trwają od pewnego czasu i właśnie pokazano pierwsze efekty.

A właściwie ich przedsmak, bo na Netflix Tudum pojawił się dość krótki zwiastun. Jeśli ktoś miał wątpliwości co do powrotu głównych postaci, to właśnie je rozwiano. Na zapowiedzi pojawiają się Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) i Harald Sigurdsson (Leo Suter), a także wrogie im siły prowadzone przez Olafa (Jóhannes Haukur Jóhannesson).

Wikingowie: Walhalla - sezon 2 - pierwszy zwiastun

Kiedy premiera 2. sezonu Wikingowie: Walhalla?

Wydaje się, że wszystko idzie tutaj zgodnie z planami, aczkolwiek jeszcze nieco za wcześnie na to, abyśmy mogli poznać dokładną datę premiery 2. sezonu serialu. Podkreślono jedynie to, o czym wspomniano jeszcze podczas ogłaszania informacji o jego zamówieniu - zainteresowani widzowie zasiądą do seansu w przyszłym roku.

Czekacie? Jaką opinię wystawiliście, o ile oglądaliście, debiutanckiemu sezonowi?

Źródło: Netflix