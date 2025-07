Sklepy obniżają ceny kart GeForce RTX 5060 Ti 8 GB. Warto teraz kupić?

Choć karta GeForce RTX 5060 Ti dopiero co pojawiła się na rynku, ceny słabszych wersji z 8 GB pamięci wideo już zaczynają spadać. Czy to dobry moment na zakup?

Karta GeForce RTX 5060 Ti zadebiutowała w kwietniu jako propozycja dla graczy poszukujących niedrogiej karty graficznej do rozgrywki w rozdzielczości 1080p. Konstrukcja pojawiła się w wariantach z 8 i 16 GB pamięci wideo — zdecydowanie lepszą (i bardziej przyszłościową opcją) wydawała się wersja z większą ilością pamięci. Potwierdza to test ASUS GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC.

Warianty 8 GB nie cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów. W ostatnim czasie jednak widać zmiany, które mogą znacząco poprawić opłacalność tego sprzętu.

Obniżki cen GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

NVIDIA wyceniła kartę GeForce RTX 5060 Ti 8 GB na 379 dolarów, co w Polsce miało przekładać się na ceny zaczynające się od 1799 zł – o 200 zł mniej niż w przypadku wariantu z 16 GB pamięci VRAM. Różnica ta wydawała się jednak zbyt mała, by wersja 8 GB była zakupem godnym polecenia.



Najtańsze wersje kart GeForce RTX 5060 Ti 8GB można kupić za ok. 1700 zł (foto: x-kom)

Niedawno sklepy obniżyły ceny kart GeForce RTX 5060 Ti 8 GB – najtańsze modele można znaleźć już za ok. 1700 zł, czyli o 100 zł taniej niż wcześniej. Oczywiście, dostępne są także wersje z lepszym chłodzeniem, kosztujące od 1800 do 2000 zł, a więc zbliżające się cenowo do modeli 16 GB.

Czy warto kupić GeForce RTX 5060 Ti 8 GB?

Po ostatnich obniżkach GeForce RTX 5060 Ti 8 GB stał się bardziej atrakcyjną i opłacalną opcją. Wciąż jednak jest to wybór obarczony pewnymi kompromisami. Mniejsza pojemność pamięci może ograniczać wydajność, zwłaszcza przy aktywowanej technologii DLSS 4 z generatorem klatek MFG. Warto też pamiętać, że wymagania gier stale rosną, więc w dłuższej perspektywie 8 GB VRAM może okazać się niewystarczające.

Dla wielu graczy lepszym wyborem może być Radeon RX 9060 XT w wersji z 16 GB pamięci VRAM – choć tutaj również trzeba uważać, ponieważ dostępne są także tańsze warianty z 8 GB pamięci.