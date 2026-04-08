Netflix - ceny pakietów w 2026. Który wybrać?

Aktualne pakiety Netflix różnią się jakością obrazu, liczbą użytkowników i oczywiście ceną. Sprawdź, ile kosztuje plan podstawowy, standardowy i premium oraz jakie funkcje oferuje każdy z nich.

Netflix to jedna z najpopularniejszych platform streamingowych na świecie, oferująca dostęp do setek filmów, seriali i programów dokumentalnych. Serwis zdobył miliony użytkowników dzięki wygodnemu oglądaniu na różnych urządzeniach oraz bogatej i zróżnicowanej bibliotece treści.

Dlaczego warto kupić Netflix?

Netflix oferuje ogromną gamę filmów, seriali i dokumentów, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Platforma umożliwia oglądanie ulubionych produkcji w dowolnym miejscu i czasie, a różne pakiety subskrypcji pozwalają dopasować jakość obrazu, liczbę urządzeń i możliwość pobierania treści do własnych potrzeb. Dzięki opcji jednoczesnego oglądania na kilku urządzeniach Netflix pozwala także spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, dzieląc wspólne chwile przy ulubionych produkcjach.

Netflix pakiety - cena 2026

W 2026 r. Netflix oferuje trzy główne pakiety: Podstawowy, Standardowy i Premium. Każdy z nich różni się ceną, jakością obrazu i liczbą urządzeń, na których można jednocześnie oglądać treści.

Plan Podstawowy Standardowy Premium Opłata miesięczna 33 zł 49 zł 67 zł Rozdzielczość 720p (HD) 1080p (Full HD) 4K (Ultra HD)

+ HDR

+ dźwiek 3D Obsługiwane urządzenia Telewizor, komputer, telefon, tablet Telewizor, komputer, telefon, tablet Telewizor, komputer, telefon, tablet Liczba urządzeń do oglądania 1 2 4 Liczba urządzeń do pobierania 1 2 6

Netflix pakiety – który wybrać?

Użytkownicy Netflixa mogą wybierać spośród różnych wariantów subskrypcji, dopasowanych do indywidualnych potrzeb:

Podstawowy – idealny dla pojedynczego użytkownika, który nie potrzebuje najwyższej jakości obrazu.

Standardowy – dobry dla par lub rodzin korzystających z dwóch urządzeń jednocześnie.

Premium – najlepsza jakość obrazu i dźwięku, idealna dla dużej rodziny lub osób, które chcą oglądać treści w 4K HDR.

Warto dodać, że w 2024 r. zaostrzono zasadzy korzystania z Netflixa. Według regulaminu, z jednego konta mogą korzystać wyłącznie domownicy. W planie Premium jednocześnie korzystać mogą 4 osoby na różnych urządzeniach, w planie Standardowym – 2, a w planie Podstawowym – tylko 1.

Netflix z reklamami

Wysoka cena Netflixa sprawia, że największą popularnością cieszy się najtańsza wersja z reklamami (Standard with ads). Według najnowszych danych platformy, na ten wariant zdecydowało się aż 90 mln użytkowników na całym świecie, co stanowi niemal jedną trzecią wszystkich subskrybentów.

Obecnie jednak plan z reklamami nie jest dostępny w Polsce, a platforma nie podała jeszcze daty jego wprowadzenia. Warto pamiętać, że premiera takiego pakietu mogłaby wiązać się z kolejnymi podwyżkami cen, których nikt nie oczekuje z entuzjazmem.

Jak kupić Netflix?

Dostęp do treści Netflixa uzyskuje się poprzez comiesięczną subskrypcję odnawianą automatycznie. Dostępne metody płatności obejmują:

Karty kredytowe i debetowe (Visa, MasterCard, American Express),

Karty wirtualne,

Karty przedpłacone (Visa, MasterCard, American Express),

Karty podarunkowe Netflix,

Płatności przez partnerów (CANAL+, Pakiet CANAL+, Multimedia, Orange i Pakiet Orange, Play i Pakiet Play, T-Mobile i Pakiet T-Mobile, Vectra i Pakiet Vectra).



Z Netflixa można korzystać też na urządzeniach mobilnych - wystarczy zainstalować aplikację

Jak taniej kupić Netflix?

Serwis nie oferuje darmowego okresu próbnego ani kodów rabatowych. W 2026 r. cena subskrypcji może być niższa jedynie dzięki:

Wspólnemu korzystaniu z konta w domu (na jednym koncie można utworzyć maksymalnie pięć profili),

Droższe plany Netflix pozwalają na korzystanie z serwisu przez kilku użytkowników jednocześnie – według regulaminu, rzy założeniu, że mieszkają razem. W planie Standardowym jednocześnie oglądać mogą 2 osoby, w Premium – 2. Dzięki dzieleniu kosztów na więcej osób można zaoszczędzić.

Co zamiast Netflix?

Przez wiele lat Netflix był synonimem platformy streamingowej i często traktowany jako domyślny wybór dla osób szukających filmów i seriali online. Nie każdy jednak znajdzie w nim to, czego szuka – niektórym użytkownikom mogą nie odpowiadać dostępne treści, cena czy ograniczenia pakietów. Dzięki temu coraz częściej wybierane są też alternatywne serwisy, które lepiej dopasowują się do indywidualnych potrzeb widzów.

