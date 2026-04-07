Jak wszyscy, to wszyscy. Nadchodzi Samsung Galaxy S27 Pro

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Podczas gdy praktycznie cała branża, na czele z Apple’em, ma w swojej ofercie smartfony "pro", Samsung od lat konsekwentnie trzyma się oznaczeń Plus oraz Ultra. W przyszłym roku może się to zmienić.

Od 2020 roku i premiery serii Galaxy S20, Samsung trzyma się podziału na trzy modele: podstawowy, Plus oraz Ultra. Czasem dochodzą do tego dodatkowe modele FE czy Edge, ale te wprowadzane są niezależnie od głównej serii.

Z informacji uzyskanych przez południowokoreański serwis ETNews wynika jednak, że przy projektowaniu serii Galaxy S27 producent zdecydował się na istotną zmianę w strukturze portfolio. Do dotychczasowego składu dołączyć ma czwarty wariant – model Pro. 

Samsung Galaxy S27 Pro, czyli między Plusem a Ultra

Modele Galaxy S26+ oraz S26 Ultra dzieli spora przepaść, bo tylko droższy ze smartfonów otrzymał sztandarową funkcję Privacy Display, rysik S Pen, najwydajniejszy czip Snapdragon 8 Elite Gen 5, aparat 200 Mpix, peryskopowy teleobiektyw, obsługę kodeka APV, szybkie ładowanie przewodowe 60 W, szybkie ładowanie bezprzewodowe 25 W czy łączność Bluetooth 6.0. 

Samsung Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra

Parametry techniczne modelu Galaxy S27 Pro nie są jeszcze znane, ale Samsung chce ponoć, by wypełnił on lukę między wariantami S27+ i S27 Ultra. Ruch ten miałby także ujednolicić strukturę sprzedaży z głównym konkurentem, czyli Apple’em, który od lat oferuje cztery warianty swoich flagowców.

Oczekuje się, że modele Galaxy S27, S27+, S27 Pro oraz S27 Ultra trafią na rynek na początku 2027 roku.

