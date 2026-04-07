Honor 600 Lite to stylizowany na smartfony Apple średniak, który wyróżnia się monolityczną aluminiową ramą, a Honor MagicPad 4 to najsmuklejszy w historii tablet o grubości jedynie 4,8 mm. Właśnie trafiają do sprzedaży w Polsce.

Przed prezentacją nowych produktów, countrymanager Honor, Addison Yang, pochwalił się wynikami sprzedażowymi marki w Polsce. Wzrost sprzedaży modeli flagowych wzrósł o 76 proc., a produkty z serii numerycznych zanotowały zwiększenie sprzdaży o 128 proc. Składana seria Magic V znalazła 52 proc. więcej nabywców. Zadowolenie firmy sprawiła także sprzedaż nowej serii Honor Magic8. Sprzedaż rok do roku tych produktów wzrosła o 90 proc. a w przypadku modeli Lite uległa potrojeniu. Na naszym portalu możecie przeczytać recenzje Honor Magic8 Pro oraz Honor Magic8 Lite.

Ceny i dostępność nowości

Sprzedaż telefonu i tabletu rozpoczyna się 9 kwietnia, a do 26 kwietnia potrwa faza promocyjna, w której smartfon dostaniemy o 200 złotych taniej, a za tablet zapłacimy 400 zł mniej i w nagrodę za pośpiech dostaniemy ładowarkę 66W (bo w zestawie nie ma jej ani telefon, ani tablet). Ceny prezentowane poniżej zostały już skorygowane przez producentów, którzy ze względu na problemy z dostępnością pamięci od dawna zapowiadają rosnące ceny urządzeń mobilnych w tym roku.

I tak sugerowana cena detaliczna HONOR 600 Lite, dostępnego w kolorach szarym, białym (zielonym) i czarnym, wyniesie 1699 zł za wersję 8 GB + 128 GB oraz 1899 zł za wariant 8 GB + 256 GB. Z kolei HONOR MagicPad 4 dostępny w kolorach szarym i białym pojawi się tylko w jednej wersji pamięciowej. Za wariant 12/256 GB plus piórko i etui z klawiaturą zapłacimy 3899 zł. Oba produkty objęte są 6-letnim wsparciem w zakresie aktualizacji systemu i zabezpieczeń. Ceny wyższe niż spodziewane przed premierą to echo zmian w branży związanych ze wzrostem kosztów produkcji pamięci.

HONOR 600 Lite, który wygląda jak flagowiec

Oprócz niewątpliwych podobieństw do smartfonów Apple, które widać zarówno w kształcie ramki, wyspy z aparatami, a nawet w oprogramowaniu (choć to nie tylko Honor promuje efekt szklanych ikon w menu), w oczy rzuca się ogólnie wysoka jakość wykonania produktu. Cechą kluczową jest aluminiowa ramka, która wraz z wewnętrzną strukturą podtrzymującą komponenty tworzy monolit.



Wersje kolorystyczne HONOR 600 Lite.

HONOR 600 Lite jest zgodny z certyfikatem IP66, który jak zapewnia producent wcale nie wyklucza możliwości przypadkowej kąpieli z telefonem. Ważne jest by nie była to kąpiel celowa i na dużym zanurzeniu. Jeśli wpadnie do zbiornika o głębokości nie przekraczającej 50 cm to powinien przetrwać nawet 30 minut. Nie jest to jednak to samo co IP68, bo na głębokości 1 metra czas spada do 3 minut, a przy 2 metrach już do minuty. Smartfon spełnia wymagania pięciogwiazdkowego testu SGS, co oznacza, że nie powinien doznać uszczerbku nawet po upadku z wysokości 1,8 metra na twardą powierzchnię.

Nowy Honor jest najniżej pozycjonowanym produktem w serii 600, do nas prawdopodobnie trafi jeden z modeli HONOR 600 i 600 Pro, ale na razie żadne informacje z nimi związane nie są potwierdzone. Tymczasem najważniejsze cechy HONOR 600 Lite to:

ekran AMOLED 6.6 cala 120 Hz / rozdzielczość 1200 x 2600 / przyciemnianie 3840 Hz (podobnie jak we flafowcach) / jasność szczytowa 6500 nit,

chipset MediaTek Dimensity 7100 Elite,

pamięć 8/128 GB lub 8/256 GB,

aparat tył: 108 Mpix f/1.75 AF (główny) + 5 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny),

aparat przód: 16 Mpix f/2,45,

akumulator 6520 mAh / ładowanie 45 W HONOR SuperCharge,

łączność: Wi-Fi 5 / Bluetooth 6.0 (kodeki SBC/AAC/aptX HD/LDAC/LHDC 5.0) / sieci 5G,

złącza: USB typu C,

karty SIM: podwójny slot + opcja zmiany jednej karty na eSIM.

Producent kieruje ten produkt do osób, które nade wszystko cenią sobie solidność konstrukcji, dbałość producent o oczy (czyli bardzo dobry wyświetlacz z funkcjami Ochrona oczu Honor) i długi czas pracy na baterii (niezbyt wymagający energetycznie chipset i pojemny akumulator). Na pokładzie telefonu znajdziemy system MagicOS 10 (Android 16) i wiele funkcji AI, które znamy z flagowych produktów Honora.

HONOR MagicPad 4 - takich tabletów jeszcze nie było

Dla użytkowników poprzedniej generacji tabletów MagicPad 3 najistotniejszą zmianą będzie wyświetlacz, bo w końcu Honor zdecydował się zastosować w HONOR MagicPad 4 nowy 12,3 calowy panel AMOLED. Ma on rozdzielczość 3000 x 1920 pikseli, maksymalną częstotliwość odświeżania 165 Hz i przyciemnianie PWM 5280 Hz. Wyróżnia się dużą jasnością szczytową, według producenta sięgającą 2400 nit. Tę niewątpliwą zaletę uzupełnia także zestaw 8 głośników HONOR Spatial Audio.



Ekran HONOR MagicPad 4 i porównanie grubości obudowy z HONOR Magic8 Pro.

Dla Honora jednak najważniejsze jest to, byśmy zauważyli, że jest to tablet o najmniejszej grubości na rynku. Produkty Apple czy Samsung zbliżają się grubością do 5 mm, ale to wszystko. Tymczasem Honor dzięki zastosowaniu włókien klasy lotniczej i kształtowaniu materiału w formie półksiężyca (Crescent Structure) osiągnął sztywność większą o 30 proc. niż w przypadku standardowej obudowy i wagę o 32 proc. niższą. Te korzyści pozwoliły zmniejszyć grubość obudowy HONOR MagicPad 4 do 4,8 mm.

Dla lepszego odprowadzania ciepła z tak smukłej obudowy Honor zastosował system chłodzenia HONOR Ice Cooling System, wykorzystujący „13-warstwową architekturę termiczną 3D oraz dużą powierzchnię odprowadzania ciepła wynoszącą 81 717 mm²”.

HONOR MagicPad 4 został dla was już przez nas przetestowany. Zapraszam do lektury recenzji.

HONOR Choice - co to za marka, czy to są produkty Honor?

Powyższe pytanie jest uzasadnione, bo w sklepach coraz częściej widzimy produkty sygnowane jako HONOR Choice. Ta nazwa bardzo dobrze opisuje w czym rzecz. To produkty tworzone przez niezależnych producentów, które znalazły uznanie Honora i spełniły, jak twierdzi firma jej normy jakościowe, by trafić do portfolio właśnie z dopiskiem Choice. HONOR Choice to produkty powszechne na chińskich platformach sprzedażowych, ale teraz częściej będą pojawiać się w sklepie Honor Store.

Premierze tabletu i smartfonu towarzyszyła prezentacja oryginalnej myszki ze słuchawkami, która nazywa się właśnie HONOR CHOICE YHEMI MouseBuds Pro. To propozycja dla osób, które cenią sobie oszczędność przestrzeni, a niekoniecznie potrzebują urządzeń z najwyższej półki. Producent tego gadżetu wykorzystał fakt, że w uchwycie myszy często znajduje się pusta niewykorzystana przestrzeń i przeznaczył ją na etui na bezprzewodowe słuchawki douszne.

Za to produktem całkowicie Honora jest smartwatch HONOR Watch X5i. Jeszcze nie jest w sprzedaży, ale jeśli czekacie z niecierpliwością na premiery tej marki to w najbliższym czasie czekają nas jak widać prawdopodobnie nie tylko kolejne smartfony Honor z liczbowej serii 600.

Źródło: Honor, inf. własna