Ryzen 5 5600 to najtańszy przedstawiciel procesorów AMD z generacji Vermeer - w polskich sklepach można go kupić poniżej 1000 zł. Sprawdziliśmy, czy jednostka ma szansę w starciu z nowymi modelami Intela.

Firma AMD w kwietniu wprowadziła do oferty tańsze procesory Ryzen, które mają być odpowiedzią na świetne układy Intel Core 12. generacji.

Procesor Ryzen 5 5600 to najsłabszy przedstawiciel modeli Vermeer na bazie architektury Zen 3. Jego specyfikacja jest zbliżona do modelu Ryzen 5 5600X, ale jest od niego nieco tańszy - w polskich sklepach przyjdzie nam za niego zapłacić niecałe 1000 zł.

W naszej recenzji przetestowaliśmy, jak Ryzen 5 5600 radzi sobie w zastosowaniach programowych oraz grach. Dodatkowo sprawdziliśmy potencjał na podkręcanie i ewentualny wzrost wydajności.

4,2/5

Procesory AMD Ryzen 5000 (Vermeer) zadebiutowały dobre półtorej roku temu i spotkały się z bardzo dobrym odbiorem użytkowników. Tyle tylko, że oferta producenta była dosyć ograniczona – był to m.in. wydajny i drogi Ryzen 9 5900X czy średniopółkowy Ryzen 5 5600X. Nie każdy mógł sobie pozwolić na taki sprzęt, co sprytnie wykorzystał Intel, wprowadzając całą gamę modeli Core 12. generacji. Także świetne, tańsze modele Core i3 i Core i5.

AMD jednak nie ma zamiaru odpuszczać tego segmentu rynku. Na początku kwietnia producent poszerzył ofertę o kolejne jednostki, tym razem dostępne w niższych cenach, więc potencjalnie interesujące szersze grono użytkowników. Niedawno mieliśmy okazję sprawdzić model Ryzen 7 5700X, a teraz mamy dla Was test jeszcze tańszej konstrukcji – mowa o modelu Ryzen 5 5600.

AMD Ryzen 5 5600 - najsłabszy przedstawiciel generacji Vermeer

Ryzen 5 5600 to najsłabszy przedstawiciel generacji Vermeer – patrząc na specyfikację, można powiedzieć, że to nieco wolniejsza wersja modelu Ryzen 5 5600X (to też trochę inne konstrukcje niż modele Ryzen 5 5500 i 5600G z generacji Cezanne).

Procesor został wyposażony w 6 rdzeni i 12 wątków bazujących na architekturze Zen 3, jednak pracują one z niższymi zegarami – bazowa częstotliwość wynosi 3,5 GHz (-200 MHz), a w trybie Boost może ona wzrosnąć nawet do 4,4 GHz (- 200 MHz). Tak przynajmniej wyglądają „suche” liczby na papierze.

W praktyce procesor nie jest znacząco wolniejszy starszego brata. Przy wielowątkowym obciążeniu procesor realnie przyspiesza do 4,35 GHz, czyli tylko o 100 – 150 MHz niżej niż w modelu z dopiskiem X. Możemy zatem oczekiwać zbliżonej wydajności w programach korzystających z wielu rdzeni. Czy tak będzie w praktyce? Sprawdzimy to podczas testów!



AMD Ryzen 5 5600 przy obciążeniu wielu rdzeni realnie przyspiesza do 4350 MHz

Podobnie jak w wydajniejszym modelu, producent przewidział 512 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu na rdzeń (łącznie 3 MB) oraz 32 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu.

Oprócz tego udostępniono dwukanałowy kontroler pamięci natywnie wspierający moduły DDR4-3200 oraz kontroler PCI-Express 4.0 z 24 liniami sygnałowymi. Nie znajdziemy tutaj zintegrowanej grafiki (jak np. w modelu 5600G), więc procesor koniecznie trzeba połączyć z samodzielną kartą graficzną.



Architektura Zen 3 średnio oferuje o 19% wyższy współczynnik IPC



Procesor Ryzen 5 5600 bazuje na konstrukcji wykorzystującej chiplety

Budowa układu nie uległa zmianie, więc nadal mamy do czynienia z konstrukcją bazującą na chipletach. Co to oznacza? A no to, że producent zastosował tutaj dwa jądra krzemowe – jedno Core Chiplet Die (CCD) z rdzeniami i pamięcią podręczną oraz drugie I/O Die (cIOD) z interfejsami.



Nowa architektura wprowadza lepszą komunikację rdzeni i pamięci podręcznej

Zastosowanie konstrukcji bazującej na chipletach pozwoliło uprościć budowę procesora i obniżyć koszta produkcji. Warto również dodać, że nowa budowa jądra CCD w architekturze Zen 3 pozwala zoptymalizować komunikację rdzeni i pamięci podręcznej (całość znajduje się w jednym bloku CCX - CPU Core Complex), co ma istotne znaczenie w kwestii poprawy wydajności w grach.



W zestawie z procesorem znajdziemy chłodzenie AMD Wraith Stealth

Ryzen 5 5600 charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W (maksymalny limit mocy to 76 W), więc nie powinien być specjalnie trudny do schłodzenia – powinny tutaj wystarczyć niedrogie, podstawowe coolery CPU. W zestawie producent dorzuca fabryczne chłodzenie Wraith Stealth (niestety nie dotarło ono do naszej redakcji, więc nie byliśmy w stanie sprawdzić, jak w praktyce sobie radzi z nowym modelem).

Model AMD Ryzen 5 5500 AMD Ryzen 5 5600G AMD Ryzen 5 5600 AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 7 5700X Intel Core i5-12400 Generacja

Architektura

Litografia Cezanne

Zen 3

TSMC N7 (7 nm) Cezanne

Zen 3

TSMC N7 (7 nm) Veermer

Zen 3

TSMC N7 (7 nm) Veermer

Zen 3

TSMC N7 (7 nm) Veermer

Zen 3

TSMC N7 (7 nm) Alder Lake-S

Golden Cove

Intel 7 (10 nm) Podstawka AM4 AM4 AM4 AM4 AM4 LGA 1700 Rdzenie/wątki 6/12 6/12 6/12 6/12 8/16 6/12

(6/12 P-Core + 0/0 E-Core) Taktowanie/Boost 3,6/4,2 GHz 3,9/4,4 GHz 3,5/4,4 GHz 3,7/4,6 GHz 3,4/4,6 GHz 2,5/4,4 GHz Pamięć L2 6x 512 KB 6x 512 KB 6x 512 KB 6x 512 KB 8x 512 KB 6x 1,25 MB Pamięć L3 16 MB 16 MB 32 MB 32 MB 32 MB 18 MB Kontroler RAM DDR4-3200

(dwukanałowy) DDR4-3200

(dwukanałowy) DDR4-3200

(dwukanałowy) DDR4-3200

(dwukanałowy) DDR4-3200

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) Grafika - Radeon Vega 7

7 CU (do 1900 MHz) - - - UHD Graphics 730

24 EU (300 - 1450 MHz) Kontroler PCI-Express 24x PCI-Express 3.0 24x PCI-Express 3.0 24x PCI-Express 4.0 24x PCI-Express 4.0 24x PCI-Express 4.0 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK TAK NIE Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(76 W) 65 W

(76 W) 65 W

(76 W) 65 W

(76 W) 65 W

(76 W) 65 W

(88 W) Chłodzenie w zestawie Wraith Stealth Wraith Stealth Wraith Stealth Wraith Stealth Wraith Stealth Laminar RM1 Data premiery 13 kwietnia 2021 13 kwietnia 2021 4 kwietnia 2022 5 listopada 2020 4 kwietnia 2022 4 stycznia 2022 Cena podczas premiery

Obecna cena w sklepach $159

800 zł $259

1100 zł $199

1000 zł $299

1150 zł $299

1500 zł $199

1000 zł

Ryzen 5 5600 podczas premiery został wyceniony na 199 dolarów, co w polskich sklepach obecnie przekłada się na niecałe 1000 złotych. Nowy model jest zatem o jakieś 150 złotych tańszy niż Ryzena 5 5600X. Czy warto do niego dopłacić? To też sprawdzimy w testach.

Głównym konkurentem w obozie "niebieskich" jest tutaj Intel Core i5-12400, którego można dorwać w podobnych pieniądzach lub nieco tańsza wersja Core i5-12400F (bez zintegrowanej grafiki). Warto jednak zwrócić uwagę na koszt całej platformy, bo płyty główne pod nowe Intele są dostępne w wyraźnie wyższych cenach – za przyzwoity model z chipsetem Intel B660 przyjdzie nam zapłacić jakieś 600 – 800 złotych, podczas gdy konstrukcje AMD B550 kosztują jakieś 500 – 700 złotych (a można zdecydować się na jeszcze tańsze modele B450).

Jak testowaliśmy procesor AMD Ryzen 5 5600

Testy procesora AMD Ryzen 5 5600 przeprowadziliśmy na platformie, która nie powinna ograniczać jego wydajności – wykorzystaliśmy high-endową płytę główną ASUS ROG Crosshair VIII Hero (z najnowszym BIOS-em) oraz dwukanałowy zestaw pamięci DDR4 RAM, na potrzeby zwykłych testów, moduły pracowały z natywnym taktowaniem kontrolera pamięci, czyli 3200 MHz (16-18-18-36). Do chłodzenia posłużył dobry, wydajny cooler SilentiumPC Fortis 5 ARGB.

Testy procesorów AMD Ryzen i Intel Core 11. generacji przeprowadziliśmy pod systemem Windows 10, który powinien sprawiać mniej problemów. Nowsze modele Intel Core 12. generacji testowaliśmy pod systemem Windows 11, w którym zaimplementowano technologię Intel Thread Director.

AMD Ryzen 5 5600 - testy w programach

Na pierwszy ogień testy w programach - skupiliśmy się na zastosowaniach, gdzie procesor powinien mieć największy wpływ na wydajność (przeważająca część testów opiera się o pracę wielowątkową).

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 28448 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 27376 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 26443 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 21652 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 18486 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 17527 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 15265 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 14601 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 13626 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 12614 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 12127 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 11206 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 11159 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 11149 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 11140

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 2125 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 2007 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 1915 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 1712 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 1674 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 1643 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 1630 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 1560 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 1530 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 1529 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 1471 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 1467 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 1438 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 1367 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 1306

Blender Classroom

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 235 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 244 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 251 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 296 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 339 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 400 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 427 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 464 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 471 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 499 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 582 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 588 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 590 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 598 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 608

Corona 1.3 Benchmark

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 46 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 54 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 56 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 59 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 72 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 84 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 89 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 90 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 94 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 108 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 116 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 118 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 122 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 123 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 124

V-ray Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 30422 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 28184 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 27442 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 24388 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 19694 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 17482 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 17264 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 16874 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 15626 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 13453 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 13362 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 12647 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 12605 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 12346 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 11573

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 145 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 150 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 168 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 182 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 199 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 213 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 222 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 241 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 249 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 258 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 292 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 292 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 296 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 307 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 310

HWBOT x265 Benchmark 4K - konwersja wideo 4K

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 30,206 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 30,122 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 29,351 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 26,348 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 20,233 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 19,499 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 19,006 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 17,643 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 14,805 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 14,767 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 14,491 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 14,339 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 13,543

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, Ryzen 5 5600 w wielowątkowych zastosowaniach oferuje minimalnie gorszą wydajność względem modelu Ryzen 5 5600X (w jednowątkowych różnica jest nieco wyższa na korzyść 5600X). Konkurent Intela oferuje tutaj dosyć zbliżone osiągi - w renderowaniu jest nieco szybszy, ale przy renderze i konwersji wideo jest nieco wolniejszy.

AMD Ryzen 5 5600 - testy w grach

Ryzen 5 5600 powinien zainteresować graczy z mniej zasobnym portfelem, którzy będą składać niedrogie komputery do gier. Jak sprzęt radzi sobie z nowszymi tytułami?

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 17830 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 17754 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 16910 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 16576 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 16528 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 16412 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 16332 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 16281 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 15996 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 15702 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 15673 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 15278 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 15016 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 15001 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 14939

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 18700 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 18327 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 13684 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 13023 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 12752 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 12600 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 11753 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 11569 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 10641 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9923 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 9762 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 9206 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 8319 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 8179 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 7983

Wyniki w benchmarku 3DMark nie powinny być specjalnym zaskoczeniem. O ile ogólna punktacja jest zbliżona do konfiguracji z modelem Ryzen 5 5600X i Core i5-12400, tak w składowej procesora na prowadzenie wysuwa się model Intela.

Testy w grach przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1080p, gdzie duże znaczenie odgrywa procesor. W wyższych rozdzielczościach (np. 1440p czy 4K) dużo ważniejsza jest wydajność karty graficznej, więc różnice między poszczególnymi procesorami będą mniejsze.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 97

70 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 97

69 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 96

68 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 94

69 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 91

66 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 86

64 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 86

64 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 81

61 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 81

56 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 79

56 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 79

56 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 78

55 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 74

50 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 70

51 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 63

46 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 757

172 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 739

172 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 708

190 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 708

180 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 684

185 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 682

184 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 652

190 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 646

180 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 640

171 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 623

174 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 545

163 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 528

154 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 520

147 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 518

150 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 495

134 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood - Benchmark (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 285

207 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 276

211 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 269

210 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 268

192 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 267

194 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 265

194 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 260

190 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 251

183 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 248

180 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 244

173 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 240

181 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 226

170 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 209

164 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 205

151 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 198

162 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs: Legion - Benchmark (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 90

74 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 88

73 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 86

71 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 85

68 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 79

61 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 77

62 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 76

62 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 75

59 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 72

58 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 71

56 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 72

57 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 64

52 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon Zero Dawn - Benchmark (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 165

116 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 164

114 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 163

114 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 157

108 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 155

107 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 155

105 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 154

105 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 154

102 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 151

99 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 150

103 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 150

98 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 132

89 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Najwyższe + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 132

95 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 130

95 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 128

89 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 125

76 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 124

89 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 122

70 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 121

79 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 118

74 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 117

73 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 114

65 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 109

61 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 88

52 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wyniki w grach potwierdzają nasze obserwacje - Ryzen 5 5600 wypada bardzo podobnie do 5600X. Warto jednak zwrócić uwagę na porównanie względem konkurenta. W tytułach korzystających z DirectX 12, Ryzen 5 5600 wypada wyraźnie gorzej od Core i5-12400 (z pamięciami DDR5). Sytuacja zmienia się w CS:GO (DirectX 9) i Wolfenstein: Youngblood (Vulkan), gdzie na prowadzenie wysuwa się Ryzen 5 5600.

AMD Ryzen 5 5600 - pobór mocy

AMD Ryzen 5 5600 charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W (maksymalny limit mocy to 76 W). Jak to się przekłada na pobór energii elektrycznej? Testy przeprowadziliśmy dla dwóch kluczowych scenariuszy: mocnego obciążenia procesora w wielowątkowym programie (Cinebench R23) i wymagającej grze (Cyberpunk 2077).

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 130 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 132 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 132 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 134 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 149 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 158 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 175 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 194 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 196 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 200 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 210 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 212 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 317 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 326 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 358 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 368 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 379 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 380 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 420 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 423 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 430 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 438 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 443 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 452 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 459 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 468 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 493 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 502 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 502 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 574 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Ryzen 5 5600 to jeszcze bardziej energooszczędna jednostka niż Ryzen 5 5600X - przy obciążeniu samego procesora odnotowaliśmy nieco ponad 130 W, a w grze komputer nie pobierał więcej niż 400 W. W porównaniu do konkurencyjnego Core i5-12400 różnice są naprawdę spore.

Podkręcanie procesora AMD Ryzen 5 5600

Procesor AMD Ryzen 5 5600 oferuje odblokowany mnożnik, zatem można go dodatkowo podkręcić (wymagana do tego jest płyta główna z chipsetem AMD B350/B450/B550 lub X370/X470/X570).

Udostępniona nam sztuka (rewizja B2 - wyprodukowana w 11. tygodniu 2022 roku) oferowała dosyć słaby potencjał na przetaktowanie - uzyskaliśmy stabilne 4,6 GHz na wszystkich rdzeniach przy napięciu zasilającym 1,325 V. Przy mocnym obciążeniu procesor z chłodzeniem SilentiumPC Fortis 5 osiągał temperatury w okolicach 80 stopni Celsjusza, zatem na standardowm coolerze Wraith Stealth raczej nie należy liczyć na takie wyniki. W sieci można jednak znaleźć informacje o lepszych egzemplarzach, które potrafią osiągnąć 4,7 lub 4,8 GHz przy podobnym lub nawet niższym "woltażu".

Wbudowany kontroler pamięci też nie był specjalnie łaskawy, bo w trybie synchronicznym był w stanie obsłużyć moduły tylko o taktowaniu 3733 MHz (a warto dodać, że Ryzeny 5000 były zachwalane przez producenta za potencjał na "wbicie" nawet 4000 MHz).

Na potrzeby testów zwiększyliśmy taktowanie pamięci RAM - w przypadku modeli Intel 12. generacji z DDR5 4800 MHz CL38-40-40-78 do DDR5 5200 MHz CL38-40-40-78. Pozostałe modele pracowały z pamięcią przyspieszoną z DDR4 3200 MHz CL16-18-18-36 do DDR4 3600 MHz CL16-18-18-36.

AMD Ryzen 5 5600 po podkręceniu - testy w programach

Oczywiście nie omieszkaliśmy sprawdzić, jak podkręcenie procesora i pamięci wpływa na wydajność komputera. Na pierwszy ogień testy procesorowe...

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 31340 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 29529 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 29361 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 23896 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 20209 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 19284 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 16419 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 15666 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 14643 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 13384 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 12399 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 12223 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 12128 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 11918 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 11908

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 2125 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz* 1998 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 1915 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 1724 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz* 1620 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 1616 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 1561 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz* 1560 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 1557 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 1531 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 1517 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 1518 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 1485 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz* 1305 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz* 1281 *taktowanie obniżone względem domyślnej wartości Boost dla jednego rdzenia

Blender Classroom

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 204 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 234 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 236 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 273 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 311 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 365 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 396 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 408 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 427 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 499 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 531 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 540 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 544 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 572 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 588

Corona 1.3 Benchmark

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 41 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 52 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 52 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 55 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 68 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 81 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 82 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 83 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 84 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 108 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 108 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 111 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 112 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 118 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 124

V-ray Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 34384 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 29057 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 28673 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 26386 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 21389 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 18929 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 18471 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 17549 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 17297 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 13685 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 13619 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 13453 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 13362 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 13288 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 12288

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 139 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 141 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 160 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 175 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 180 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 195 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 213 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 218 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 222 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 258 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 267 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 273 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 278 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 279 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 307

HWBOT x265 Benchmark 4K - konwersja wideo 4K

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 33,602 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 31,779 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 31,139 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 28,33 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 21,876 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 20,333 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 19,688 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 19,544 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 16,248 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 15,909 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 15,356 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 15,077 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 14,349

Podkręcenie zegarów przekłada się na kilka procent wzrostu wydajności - szału nie ma, ale w wielowątkowych testach pozwala to dogonić lub przegonić konkurencyjnego Core i5-12400 (którego oficjalnie nie da się podkręcać).

AMD Ryzen 5 5600 po podkręceniu - testy w grach

Przy okazji sprawdziliśmy, jak podkręcenie procesora i zastosowanie szybszych pamięci wpływa na wydajność w grach.

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 18079 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 18058 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 17136 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 16668 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 16665 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 16648 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 16477 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 16428 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 16357 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 15853 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 15763 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 15751 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 15241 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 15228 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 15172

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 19804 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 19392 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 14991 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 13259 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 13157 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 13154 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 12287 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 11769 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 11536 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10421 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 10032 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 9814 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 8823 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 8608 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 8409

3DMark potwierdza nasze wcześniejsze obserwacje - ale składowa procesora jest zbliżona do podkręconego modelu Ryzen 7 5700X. Najnowsze modele Intela wyraźnie odskakują tutaj Ryzenowi.

Jak wygląda sytuacja w grach? Podobnie jak przy standardowych ustawieniach, testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1080p (gdzie nadal istotne znaczenie ma procesor). W wyższych rozdzielczościach należy spodziewać się mniejszych różnic między poszczególnymi modelami.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 97

70 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 97

68 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 97

68 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 96

68 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 92

69 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 90

62 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 88

63 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 87

65 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 85

62 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 82

61 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 81

58 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 81

57 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 74

50 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 72

54 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 65

47 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 772

176 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 740

169 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 717

167 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 714

168 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 708

194 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 690

190 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 688

190 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 672

178 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 668

177 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 652

190 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 632

177 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 536

156 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 532

156 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 526

150 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 495

134 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood - Benchmark (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 288

209 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 280

218 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 275

218 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 274

203 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 274

197 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 272

200 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 271

206 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 264

196 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 262

187 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 262

201 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 251

174 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 243

183 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 221

172 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 212

170 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 205

151 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs: Legion - Benchmark (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 92

77 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 91

74 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 88

72 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 86

71 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 81

64 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 81

62 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 79

63 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 76

62 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 76

61 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 73

59 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 72

57 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 68

54 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon Zero Dawn - Benchmark (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 165

116 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 165

115 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 163

114 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 160

116 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 157

110 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 157

107 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 156

108 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 155

106 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 155

103 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 151

102 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 150

98 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 132

89 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Najwyższe + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 136

97 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 134

97 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 129

93 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 128

85 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 127

84 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 125

89 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 124

80 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 121

79 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 116

72 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 116

69 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 115

69 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 88

52 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

W grach niestety nie wygląda to aż tak dobrze - Core i5-12400 wyposażony w szybsze pamięci (DDR5) nadal w większości przypadków okazuje się wyraźnie lepszy od podkręconego Ryzena 5 5600. Wyjątkiem jest tutaj CS:GO i Wolfenstein, gdzie ponownie lepszy okazuje się model AMD.

AMD Ryzen 5 5600 - pobór mocy po podkręceniu procesora

Jak podkręcenie i zastosowanie szybszych pamięci RAM przekłada się na pobór mocy? Testy przeprowadziliśmy dla dwóch kluczowych scenariuszy: mocnego obciążenia procesora w wielowątkowym programie i wymagającej grze.

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 136 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 149 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 155 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 158 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 165 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 175 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 184 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 232 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 265 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 265 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 302 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 347 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 351 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 390 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 409 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 368 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 397 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 423 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 428 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 438 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 440 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 445 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 448 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 495 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 495 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 505 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 510 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 526 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 5,1 GHz 560 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 592 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Wyższe napięcie zasilające oczywiście ma przełożenie na wyższy pobór energii elektrycznej, ale nadal jest to dosyć energooszczędna jednostka - Ryzen 5 5600 zbliżył się tutaj do Core i5-12400 (działającego ze standardowymi zegarami).

Ryzen 5 5600 - najtańszy, ale czy najlepszy?

Ryzen 5 5600 to najsłabszy i najtańszy przedstawiciel generacji Ryzen 5000 "Vermeer". Czy warto go kupić? To zależy...

Procesor Ryzen 5 5600 oferuje bardzo podobną specyfikację do popularnego modelu Ryzen 5 5600X. Jednostka została wyposażona w 6 rdzeni i 12 wątków na bazie architektury Zen 3, a do tego obsługuje szybkie pamięci DDR4 i pozwala wykorzystać potencjał kart i dysków SSD pod PCI-Express 4.0. Warto jednak pamiętać, że nie znajdziemy tutaj zintegrowanej grafiki, więc koniecznie trzeba go połączyć z jakąkolwiek kartą graficzną.

Ryzen 5 5600 w testach wypada minimalnie gorzej od modelu Ryzen 5 5600X. Jeśli jesteście zainteresowani overclockingiem, obydwa procesory powinny się podkręcać mniej więcej do takich samych zegarów. W porównaniu do konkurencji sprawa jest bardziej skomplikowana – o ile nowy Ryzen oferuje podobne osiągi w programach, tak w większości gier modele Core i5-12400/12400F będą wyraźnie wydajniejsze (i to pomimo faktu, że nie można ich podkręcić). Model Intela cechuje się jednak wyraźnie wyższym zapotrzebowaniem na energię.

Komu zatem polecamy model Ryzen 5 5600? Procesor jest świetną propozycją dla osób planujących modernizację starszego komputera z płytą główną AMD AM4 – przesiadka z Ryzena 3 lub Ryzena 5 pierwszej lub drugiej generacji powinna dać solidnego kopa wydajności, a przy tym nie będzie tak kosztowna. Taki zakup na pewno będzie też bardziej opłacalny od wyboru Ryzena 5 5600X (dlatego też postanowiliśmy tutaj przyznać znaczek „Super Opłacalność”).

Jeśli planujecie składanie nowego zestawu, lepszym wyborem będzie Intel Core i5-12400 lub 12400F. Co prawda taka platforma będzie nieco droższa, ale zaoferuje lepsze osiągi, a do tego powinna być bardziej przyszłościowym rozwiązaniem (warto bowiem zauważyć, że w przyszłości płyty główne z serii 600 powinny pozwolić na obsługę procesorów Core 13. generacji).



Opinia o AMD Ryzen 5 5600 Plusy Stosunkowo dobra wydajność w zastosowaniach wielowątkowych,

Kontroler PCI-Express 4.0,

Obsługa szybkich pamięci DDR4 RAM,

Kompatybilność z platformą AM4,

Odblokowany mnożnik,

Podstawowe chłodzenie Wraith Stealth dodawane w zestawie,

Bardzo mały pobór mocy,

Konkurencyjna cena. Minusy W zastosowaniach jednowątkowych wyraźnie słabszy od Core i5-12400/12400F,

W większości gier słabszy od Core i5-12400/12400F,

Brak jakiegokolwiek układu graficznego.