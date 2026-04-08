Jak donosi niezależny rosyjski portal Meduza, tamtejsze Ministerstwo Rozwoju Cyfryzacji wydało krajowym dostawcom internetu polecenie blokowania dostępu do sieci tym osobom, które mają na swoich urządzeniach usługę VPN.

Według doniesień portalu, resort ostrzegł, że firmy, które nie zastosują się do wydanych zaleceń mogą utracić akredytację.

Kreml nie chce internetu z VPN

Minister Maksut Szadajew zażądał, by firmy do 15 kwietnia ograniczyły dostęp do sieci użytkownikom posiadającym VPN. VPN (z angielskiego Virtual Private Network, czyli Wirtualna Sieć Prywatna) to technologia, która ma gwarantować użytkownikom bezpieczne i prywatne korzystanie z internetu. W ostatnich miesiącach rozwiązania tego typu budzą w Rosji bardzo duże zainteresowanie. Wszystko dlatego, że część Rosjan zaczęła korzystać z VPN do omijania cenzury i blokad.

Roskomnadzor, rosyjski urząd nadzorujący telekomunikację, prowadzi tzw. czarną listę stron internetowych. Znajduje się na niej łącznie już ponad 4,7 mln pozycji, a wierzchołek tej góry zajmują tacy zachodni giganci jak BBC, Facebook, YouTube czy ChatGPT. Na cenzurowanym są również zachodnie komunikatory.

Przede wszystkim WhatsApp, na którego zablokowanie w całej Rosji zdecydowano się w lutym br. Zamist nich Kreml promuje aplikację Max. Ta, jak przestrzegają zachodni analitycy i brytyjski wywiad, została jednak stworzona przez kontrolowaną przez Kreml firmę VK (Vkontakte) i może ułatwić władzom dostęp do komunikacji i rozszerzania cenzury. Od września 2025 r. Max jest obowiązkowo preinstalowana na wszystkich nowych smartfonach, tabletach i komputerach sprzedawanych w Rosji.

Meduza podaje, że Ministerstwo Rozwoju Cyfryzacji poleciło firmom nie tylko blokowanie użytkowników korzystających z sieci VPN, ale także zasugerowało by pomogły w wyszukiwaniu usług, których Roskomnadzor wcześniej nie zidentyfikował ani nie ograniczył.

VPN to technologia, która pozwalała bardziej świadomym Rosjanom na obchodzenie ograniczeń. Z ustaleń dziennika "Kommiersant" wynika, że z VPN korzystało nawet 50-60 mln Rosjan. Do tej pory Roskomnadzor zablokował już ponad 400 tego typu usług, jednak wcąż pojawiają się nowe.

Źródło: PAP, "Kommiersant", foto: wikimedia