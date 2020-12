Dobra gra RPG potrafi zapewnić zabawę na długie godziny. Dwie dobre gry RPG tym bardziej. A jeśli dodać, że może być to zabawa za darmo to robi się jeszcze przyjemniej.

Pillars of Eternity i Tyranny do pobrania za darmo

Na tapetę znów trafia niezawodny w tego rodzaju promocjach Epic Games Store. Darmowe gry udostępniane są w tym sklepie regularnie i często mowa o naprawdę gorących propozycjach. Do tej pory padło chociażby na GTA 5, Watch Dogs czy Just Cause 4, teraz oferta też jest naprawdę świetna.

Posiadający konto na Epic Games Store mogą przypisać do swojej biblioteki dwie kolejne gry - Pillars of Eternity i Tyranny. Jakby tego było mało, obydwie w bogatych wydaniach, odpowiednio Definitive Edition oraz Gold Edition. Poza podstawowymi wersjami w pakiecie znajdują się tu także przygotowane do nich rozszerzenia. Oferta obowiązuje do 17 grudnia do godziny 17:00 naszego czasu.

Grata dla sympatyków RPG

Pillars of Eternity z 2015 roku i Tyranny z 2016 roku to klasyczne RPG, które zostały przygotowane przez studio Obsidian Entertainment. Doskonale zna się ono na właśnie tego typu produkcjach, również tutaj zebrało wiele bardzo pozytywnych ocen. Na metacritic średnia dla Pillars of Eternity sięgnęła 89% i 83% od graczy, a dla Tyranny 80% i 78% od graczy.

Więcej o rozgrywce możecie dowiedzieć się też z naszych recenzji - Pillars of Eternity i Tyranny.

Do końca roku Epic Games Store z atrakcjami

Dodajmy, że Epic Games Store nie zamierza zwalniać tempa. Przeciwnie, zaczyna przyśpieszać. 17 grudnia rozpocznie się wielka świąteczna wyprzedaż. Zapowiadane są przeceny do 75%, a także kolejne darmowe gry. Łącznie przez cały czas trwania promocji ma zostać udostępnionych aż 15 takich propozycji.

