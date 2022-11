Pilot WP to funkcjonalna i prosta w obsłudze platforma streamingowa gwarantująca dostęp do wybranych kanałów oglądanych przez odbiorców tradycyjnej telewizji.

Jej rosnąca popularność wynika m.in. z różnorodności oferty, stworzenia pakietów ukierunkowanych na konkretnych typ rozrywki, dogodnych systemów płatności oraz możliwości przetestowania wybranego abonamentu bez obciążeń finansowych. Pilot WP ma również wiele ciekawych propozycji dla fanów emocjonujących rozgrywek sportowych.

Co to jest Pilot WP?

Pilot WP - to telewizja intenretowa, gwarancja dobrej rozrywki, dużych emocji i satysfakcji oglądania ulubionych sportowców za pośrednictwem urządzenia mobilnego, komputera lub telewizora Smart TV. Chcąc jak najlepiej oddać klimat meczów piłkarskich, wyścigów żużlowych oraz zmagań kierowców F1, platforma udostępnia swoim odbiorcom kanały w rozdzielczości Full HD. Dzięki temu w domowym zaciszu, pociągu, samochodzie, czy też hotelu można poczuć się jak prawdziwy kibic, siedzący na trybunach.

Co więcej, wykupienie pakietu sportowego pozwala na śledzenie ulubionych transmisji, nawet gdy konkretna osoba, znajduje się poza granicami Polski. Pilot WP działa bowiem także na terenie innych krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii. Jakie inne korzyści warto wskazać? Brak uciążliwych reklam i dogodne formy płatności. W przypadku subskrypcji można skorzystać z karty płatniczej, a płatności jednorazowej – internetowego przelewu bankowego lub BLIK-a. Warto dodać, że Pilot WP oferuje tzw. okres próbny w ramach zakupionego pakietu. Jeśli zatem uznasz, że wybrana oferta nie jest dla ciebie, będziesz mógł zrezygnować bez ponoszenia kosztów.



Mundial online za pośrednictwem telewizji Pilot WP

Pilot WP to świetna platforma telewizji online, która wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko atrakcyjnymi cenami, ale również ciekawą i różnorodną ofertą. Jeśli jesteś fanem sportu, zdecyduj się na wykupienie pakietu, uprawniającego do oglądania kanałów Eleven Sports, eWinner 2. ligi lub Futsal Ekstraklasy. Za niewielką cenę będziesz mógł zamienić swój fotel w wirtualną trybunę. Telewizję możesz oglądać za pośrednictwem dedykowanej aplikacji lub przeglądarki internetowej w każdym miejscu, w którym jest dostęp do Internetu. Aplikację można zainstalować na laptopach, smartfonach i tabletach obsługiwanych przez system iOS, Windows lub Android, a także na wybranych telewizorach.

Biblioteka wideo Pilot WP – oglądaj kiedy chcesz!

Biblioteka wideo na żądanie dostępna w telewizji Pilot WP to wirtualna baza filmów, programów rozrywkowych i zmagań sportowych, które możesz obejrzeć w dowolnie wybranym momencie. Jej obsługa jest niezwykle prosta, m.in. dzięki kategoryzacji dostępnych materiałów. Fani sportu w bibliotece Pilot WP znajdą m.in.:

mecze eWinner 2. ligi,

rozgrywki piłkarskie z udziałem Polaków,

mecze futsalowe,

Dostęp do biblioteki obowiązuje w ramach zakupionego pakietu. Nie trzeba zatem uiszczać dodatkowych opłat, jeśli jest się klientem Pilot WP.

źródło: Pilot WP