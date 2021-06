Skomplikowane efekty wideo już dawno przestały być domeną dużych producentów filmowych. Udowadnia to polskie studio PixelRace, które postawiło na nowy sprzęt Nvidii – dwie karty graficzne GeForce RTX 3090 potrafią zdziałać cuda.

PixelRace to polskie studio, w którym tworzone są filmy reklamowe, teledyski i seriale, a wkrótce filmy fabularne. O naszych rodzimych twórcach zrobiło się głośno za sprawą techniki real time virtual production – tej samej, która została wykorzystana podczas produkcji serialu Star Wars - The Mandalorian.

PixelRace - polskie studio łączy świat wirtualny i rzeczywisty

Studio PixelRace po raz pierwszy w Polsce wykorzystało technikę real time virtual production – odpowiada ona za komputerowe generowanie realistycznych plenerów i wnętrz w czasie rzeczywistym i synchronizacji ich z fizyczną scenografią. Aktorskie sceny są realizowane z wykorzystaniem tzw. wirtualnych lokacji, wykorzystujących techniki z fotorealistycznych gier komputerowych. Całość korzysta ze znanego w świecie gier silnika Unreal Engine.

PixelRace wykorzystało komputer z dwiema kartami graficznymi GeForce RTX 3090, który pozwala przyspieszyć większość kluczowych etapów produkcji. Co ważne, stacja umożliwia renderowanie obrazu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu twórcy od razu widzą w kamerze finalny efekt obrazu – jest to ogromne ułatwienie dla reżysera, operatora, aktorów i całej ekipy technicznej. Można powiedzieć, że to jak uruchomiona gra komputerowa, w której mogą zagrać prawdziwi aktorzy.

Poważna alternatywa dla dotychczasowych technologii

Co to daje w praktyce? Wykorzystanie technologii real time virtual production pozwala obniżyć koszta produkcji – to przede wszystkim skrócenie czasu zdjęć, zmniejszenie liczebności ekipy na planie oraz znacznie ograniczenie podróży ekipy filmowej. Rozwiązanie może być alternatywą dla długiego i kosztownego oraz obarczonego dużym ryzykiem błędu procesu z użyciem greenscreenu oraz renderingu offline.

Poniżej możecie zobaczyć ciekawy wywiad, w którym Maciej Żemojcin (producent filmów z użyciem wirtualnej produkcji) oraz Max Orlov (specjalista technologiczny w dziedzinie wirtualnej produkcji) opowiedzieli wygląda ich praca i jaki wpływ na nią mają najnowsze technologie.

Źródło: Nvidia